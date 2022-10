"Lucky Punch" in Minute 92! SV Urfahr feiert zweiten Sieg in Folge

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 12:42

In der elften Runde der 2. Klasse Mitte kam es zum Kräftemessen zwischen der SV Urfahr und dem SV Sparkasse Alkoven. Im Duell zwischen dem Zehntplatzierten und dem Tabellensiebenten kreuzten zwei Mannschaften aus der unteren Hälfte die Klingen. Nach einer schlechten Vorbereitung und vielen Ausfällen kamen die Mannen von Trainer Markus Ecker lange Zeit nicht in die Gänge, seit einigen Wochen zeigt am Linzer Donauufer der Pfeil aber vorsichtig nach oben. Eine Woche nach einem Sieg bei Westbahn legten die Urfahraner einen "Dreier" nach behielten in einem interessanten und rassigen Match mit 4:3 die Oberhand. Die Gästeelf von Coach Dominik Neuwirth bewies am Samstagnachmittag tolle Moral und machte drei Mal einen Rückstand wett, musste sich am Ende aber doch geschlagen geben und nach der zweiten Niederlage in Folge die Heimreise antreten.

Kunz bringt Ecker-Elf zwei Mal in Führung

Die Ecker-Elf fand gut ins Spiel und durfte sich bereits in der Anfangsphase über die Führung freuen, als Leo Kunz, neuer Legionär aus Deutschland, nach einem Pass in die Tiefe alleine vor dem SVA-Gehäuse auftauchte, die Ruhe bewahrte und auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken erarbeiteten sich die Hausherren ein leichtes Übergewicht, ein ruhender Ball bescherte den Alkovenern jedoch nach rund einer halben Stunde den Ausgleich - Steven Mahringer legte sich den Ball an der Strafraumgrenze zu einem Freistoß zurecht und versenkte die Kugel. Kurz vor der Pause hatten die Urfahraner die Nase wieder vorne. Die Heimischen kombinierten sich über mehrere Stationen sehenswert nach vorne, wieder war es Kunz, der den 2:1-Halbzeitstand besiegelte.

Offener Schlagabtausch in Halbzeit zwei - SVU mit "Lucky Punch" in Minute 92

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Shishko bekamen die Zuschauer ein rassiges Match und einen offenen Schlagabtausch zu sehen. In Durchgang zwei waren zehn Minuten gespielt, als die Gäste den Rückstand abermals wettmachten - nach einem Corner war Joachim Rotter mit dem Kopf zur Stelle. Fortan ging es munter hin und her, Mitte der zweiten Halbzeit durften sich die heimischen Fans über den dritten Treffer ihrer Mannschaft freuen, als William Brown eine Kunz-Ecke einnickte. Doch auch diese Führung konnte die SVU nicht behaupten. Die Neuwirth-Elf bewies tolle Moral und glich in Minute 85 erneut aus - nach toller Vorarbeit von Mahringer war es Loris Hemmelmayr, der auf 3:3 stellte. Die Urfahraner ließen sich auch davon nicht beirren und wollten den Sieg. In Minute 92 wurde die SVU für ihre Bemühungen belohnt, als Sebastian Holzbauer auf der rechten Seite Rainhard Jandl in Szene setzte und der Außenverteidiger einen Stanglpass schlug, den Paul Baumgartner zum 4:3-Endstand verwertete.

Markus Ecker, Trainer und Sportlicher Leiter SV Urfahr:

"Nach einem zunächst enttäuschenden Saisonverlauf zeigt der Pfeil seit geraumer Zeit nach oben und konnten den Aufwärtstrend fortsetzen. Die Mannschaft hat eine anständige Leistung abgeliefert und wird in den beiden restlichen Hinrundenspielen, gegen Babenberg und Edelweiß, versuchen, sechs weitere Punkte einzufahren. In unserer aktuellen Situation geht es in erster Linie aber darum, dass die verletzten Spieler wieder fit werden und die Weiterentwickluing vorangetrieben werden kann".