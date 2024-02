Nach schwacher Hinrunde, ASV Hagenberg mit erneutem Trainerwechsel und erheblichen Kaderveränderung

Details Dienstag, 20. Februar 2024 14:04

Nach 20 im Frühjahr geholten Zählern kam der ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg in der vergangenen Spielzeit der 2. Klasse Nord-Mitte als Fünfter ins Ziel. Für die aktuelle Saison hatten sich die Mühlviertler viel vorgenommen, die Kicker aus dem Bezirk Freistadt fuhren im Herbst aber nur 15 Punkte ein und überwintern als Achter im Niemandsland der Tabelle. "Nach einem soliden Frühjahr haben wir uns im Sommer einigermaßen verstärkt und wollten im Aufstiegskampf mitmischen. Die Leistungen waren jedoch von Beginn an bescheiden und können den schwachen Herbst nicht wirklich begründen", schüttelt Sektionsleiter Daniel Schneider den Kopf.

"Haben die Qualität nicht auf den Platz gebracht"

Der ASV kam gut aus den Startblöcken, blieb in den ersten fünf Runden ungeschlagen und sammelte in diesem Zeitraum elf Punkte. Damit hatten die Hagenberger ihr Pulver aber fast schon verschossen, gingen in den übrigen sieben Spielen fünf Mal leer aus und verabschiedeten sich mit drei Niederlagen in Serie in die Winterpause. "Punktemäßig ist es zunächst ganz gut gelaufen, wenngleich die Leistungen auch am Beginn der Saison nicht berauschend waren. Und in der zweiten Herbsthälfte war die Performance noch schlechter und haben in dieser Phase kaum gepunktet", so Schneider, der sich über je zwei Heim- und Auswärtssiege freuen konnte. "Wir haben die vorhandene Qualität einfach nicht auf den Platz gebracht und sind weit unter den Erwartungen geblieben. Der Zug nach vorne ist längst abgefahren und die Präsenz im Niemandsland der Tabelle enttäuschend".

Zweiter Trainerwechsel

Nach Arnold Zangenfeind und Peter Prokopczyk, die im neuen Jahr in Schönau bzw. Alkoven das Zepter schwingen, trägt mit Eric Rössl, der im Herbst als Spieler aktiv war, bereits der dritte Coach in dieser Saison die Verantwortung. "Nach dem enttäuschenden Herbst sind wir bestrebt, das Umfeld zu stärken und haben das Trainer-Team aufgestockt. Rössl ist ein erfahrener Coach und war bereits in höheren Ligen tätig", erwartet sich der Sektionsleiter unter dem 39-jährigen Übungsleiter, der zuletzt bei Bezirksligist Freistadt als Trainer und Sportlicher Leiter tätig war, eine Steigerung.

Ein Rückkehrer, drei neue Kräfte und drei Abgänge

In Hagenberg hat sich der Kader in der Winterpause erheblich verändert. Mit Benjamin Tautscher (Freistadt), Bastian Gruber (Schweinbach) und Alexander Hillerzeder (Geretsberg) sind drei Akteure nicht mehr dabei. Neben Philip Pilgerstorfer, der nach einem Gastspiel in Pregarten wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrte, und Mohamed Dhib, erfahrener Stürmer aus Tunesien, schlüpfen mit Martin Augusta (Ernsthofen) und dem Belgier Tim Willaert auch zwei Studenten ins ASV-Trikot. "Neben der Neuaufstellung des Trainer-Teams richten wir den Fokus vermehrt auf die eigenen Spieler", meint Daniel Schneider.

Positive Testspiel-Bilanz - Trainingslager in Kroatien

Der Tabellenachte bereitet sich seit 12. Jänner auf die Rückrunde vor und hat bereits fünf Testspiele in den Beinen: 8:0 gegen Münzbach, 4:2 gegen Pierbach/Rechberg, 1:1 gegen Pichling, 2:2 gegen Viktoria Marchtrenk 1b und 0:1 gegen Donau Linz 1b. Am kommenden Donnerstag reisen die Kicker nach Kroatien und halten in Novigrad ein Trainingslager ab.

Kein Druck in Hagenberg

Da die Aufstiegsplätze außer Reichweite sind, blicken die Mühlviertler der zweiten Meisterschaftshälfte entspannt entgegen und verspüren keinen Druck. "Aufgrund der Präsenz im Niemandsland der Tabelle ist die Saison für uns gelaufen. Dennoch wartet in der Rückrunde viel Arbeit auf uns, wollen wieder in die Spur finden und Fahrt aufnehmen", gibt der Sektionsleiter die Richtung vor. "Denn wir möchten mit einer kompakten und stabilen Mannschaft in die nächste Saison gehen, in der wir uns im Spitzenfeld der Tabelle positionieren und im Aufstiegskampf mitmischen wollen".

