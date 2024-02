Union Alberndorf: "Sind daheim wieder eine Macht"

Details Sonntag, 11. Februar 2024 16:32

Die Union Alberndorf hatte zuletzt mit einer Durststrecke zu kämpfen, ergatterte im letzten Frühjahr lediglich neun Zähler und kam in der vergangenen Saison nur als Vorletzter ins Ziel. In der akltuellen Spielzeit der 2. Klasse Nord-Mitte zeigt bei den Mannen von Trainer Martin Kargl der Pfeil wieder in die richtige Richtung. Die Kicker aus dem Oberen Mühlviertel fuhren im Herbst 18 Punkte ein und kletterten in der Tabelle bis auf den sechsten Rang nach oben. "Auch wenn die eine oder andere Baustelle zu bearbeiten ist, stimmt die Richtung wieder und sind mit dem Abschneiden überaus zufrieden", erklärt der 55-jährige Übungsleiter.

Nach Fehlstart mit ordentlicher Performance - enorme Heimstärke, aber in der Fremde noch punktelos

Der letztjährige Nachzügler kam nicht wirklich aus den Startblöcken und zog in den ersten drei Runden jeweils den Kürzeren. In der Folge wussten die Mühlviertler aber über weite Strecken zu gefallen, standen in den neun übrigen Spielen drei weiteren Niederlagen sechs Siege gegenüber. "Der schlechte Start war auch der schwierigen Auslosung geschuldet, waren am Beginn der Saison Top-Teams unsere Gegner. Zudem haben wir am zweiten Spieltag vermutlich unsere beste Leistung im Herbst abgeliefert, auch wenn wir gegen Neumarkt mit 3:5 verloren haben. Aber fortan ist es ausgezeichnet gelaufen und konnten immerhin sechs Dreier einfahren", so Kargl, der sich über diese Siege durchwegs auf eigener Anlage freuen durfte. In der Fremde sind die Alberndorfer hingegen gerngesehene Gäste und mussten in den fünf bisherigen Auswärtsspielen durchwegs Niederlagen einstecken. "Daheim sind wir wieder eine Macht und konnten zuletzt sechs Heimsiege am Stück feiern. Die Auswärts-Bilanz ist hingegen ausbaufähig, wenngleich die Leistungen auch in der Fremde in Summe nicht schlecht waren", sprich Martin Kargl vor allem das letzte Match an. "Wir haben in Reichenthal geführt, dann ist uns ein Treffer aberkannt und ein möglicher Elfmeter verweigert worden, ehe wir in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erhalten und tief in der Nachspielzeit das entscheidende Tor kassiert haben".

Starke Offensive, aber jede Menge Gegentore

Nur vier Teams trafen öfter ins Schwarze, aber lediglich das Schlusslicht aus Windhaag/Leopoldschlag kassierte mehr Gegenore. "Wir wissen, woran wir arbeiten müssen und sind um eine stabile Defensive bemüht. Dafür hat es vorne ganz gut funktioniert", meint der Trainer. "In Summe sind wir gut durch den Herbst gekommen und hätten mit einem Sieg mehr Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden können. Die Spieler gehen mit der richtigen Einstellung ans Werk - die Trainings werden stets von über 20 Kickern besucht - zudem hat die Mannschaft des Öfteren tolle Moral bewiesen", spricht Kargl die Partie in Kefermarkt an, als sein Team einen 0:2-Rückstand wettmachen und das Spiel sogar drehen konnte.

Neuer Mittelfeldspieler - Trainingslager in Kärnten

Die Union nahm am 15. Jänner das Training wieder auf und konnte das erste Testspiel, gegen die Katsdorf Juniors, mit 3:2 gewinnen. Das zweite Match wird während des Trainingslagers in Kärnten ausgetragen - in zwei Wochen messen die Alberndorfer in Spittal/Drau die Kräfte mit der Union Puchenau. In dieser Begegnung wird mit Maximilian Huss, der zuletzt in Gallneukirchen aktiv war, auch eine Neuerwerbung dabei sein. "Maximilian ist für das rechte Mittelfeld vorgesehen und eine absolute Verstärkung", erwartet sich der Coach vom 22-Jährigen, der derzeit in Linz studiert, einiges. Darüberhinaus hat sich in Alberndorf der Kader nicht verändert, bleibt der Verein seiner Philosophie, vorwiegend mit eigenen Spielern zu arbeiten, weiterhin treu.

"Wollen in der Rückrunde wieder 18 Zähler oder mehr sammeln"

Nach der ansprechenden Hinrunde möchten sich die Mühlviertler auch im neuen Jahr von ihrer besten Seite zeigen. "Nach dem mäßigen letzten Frühjahr konnten wir im Herbst das Punktekonto verdoppeln. Wir wollen daran anknüpfen, den Aufwärtstrend fortsetzen und in der Rückrunde wieder 18 Zähler oder mehr sammeln", gibt Martin Kargl die Richtung vor. "Die Mannschaft ist eine verschworene Einheit, zudem ist reichlich Potenzial vorhanden. Wir wollen in der zweiten Meisterschafthälfte den nächsten Schritt setzen und zur nötigen Stabilität und Konstanz finden, um in der nächsten Saison die Latte ein Stück weit höher legen und im Vorderfeld der Tabelle mitmischen zu können. Aber auch im Frühjahr ist einiges möglich, zumal die in der Tabelle vor uns platzierten Mannschaften nur wenige Punkte mehr am Konto haben".

