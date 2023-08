DSG Union Gutau liebäugelt mit Präsenz im Aufstiegskampf

Details Donnerstag, 03. August 2023 12:13

In einem enttäuschenden Herbst egatterte die DSG Union Gutau lediglich zwölf Punkte, unter Neo-Trainer Fabian Sailer starteten die Mühlviertler nach dem Jahreswechsel durch, sammelten in der Rückrunde beachtliche 22 Zähler und belegten in der Frühjahrs-Tabelle der 2. Klasse Nord-Mitte den starken dritten Rang, aufgrund des schweren Rucksackes vom Herbst reichte es für die Kicker aus dem Bezirk Freistadt am Ende aber nur zum achten Platz. "Aufgrund der tollen Rückrunde, in der wir sogar kurzzeitig am Relegationsplatz schnuppern durften, passt die Tendenz und stimmt die Richtung und sind durchaus zufrieden, wenngleich ein achter Tabellenplatz nicht unser Anspruch ist", erklärt Sektionsleiter Jürgen Schützeneder, der nach einer verletzungsbedingten Zwangspause die Schuhe wiede schnürt und in der neuen Saison auf Torejagd geht.

Bärenstarke Defensive, aber vorne mit Problemen

Die Blau-Weißen feierten auf fremden Plätzen immerhin fünf Siege, vor heimischer Kulisse sprangen aber nur vier "Dreier" heraus. In den letzten Jahren waren wir daheim stets stärker als auswärts, warum das in der vergangenen Saison anders war, können wir uns nicht wirklich erklären. Aber vielleicht hat es an der fehlenden Konstanz gelegen", rätselt Schützeneder. Der Achtplatzierte geizte mit Toren - vorne und hinten. Nur die beiden Nachzügler aus Alberndorf und Reichenau durften weniger Treffer bejubeln, allerdings kassierte lediglich der Meister aus Pregarten weniger Gegentore. "Auf die starke Defensive sind wir besonders stolz und haben gesehen, dass Potenzial vorhanden ist. Vorne hingegen hat es weniger gut funktioniert und haben zu wenig Tore gemacht", hofft Schützeneder, nach seinem Comeback wieder regelmäßig treffen zu können. "Natürlich hätten wir uns in Summe mehr erwartet, nach der verkorksten Hinrunde war viel mehr aber nicht möglich. Das Frühjahr war aber top und wollen daran in der neuen Saison anknüpfen".

Keine Transfers - strammes Testspiel-Programm

Das Geschehen am Transfermarkt verfolgten die Gutauer im Sommer lediglich als interessierte Beobachter. "Es war nichts geplant, haben auch keine Transfers getätigt und gehen mit einem unveränderten Kader in die neue Meistertschaft", weiß der Sektionsleiter.

In den vier bisherigen Testspielen bekam es die Union vorwiegend mit höherklassigen Gegnern zu tun: 4:3 gegen Bad Zell, 2:2 gegen Wartberg/Aist, 1:2 gegen Schweinbach und 0:1 gegen Schwertberg 1b. Am kommenden Samstag ist die Union Lasberg der nächste Gegner, ehe am 11. August, gegen Münzbach, die Meisterschaftsgeneralprobe auf dem Programm steht. "Wir haben ein strammes Testspiel-Programm, gegen durchwegs starke Gegner aber ordentliche Leistungen abgeliefert und passable Ergebnisse erreicht", ist Jürgen Schützeneder zufrieden.

Top-Fünf-Platz im Visier

Nach der starken Performance im Frühjahr sind die Mühlviertler auf den Geschmack gekommen und möchten in der neuen Saison eine gute Rolle spielen. "Grundsätzlich ist ein Top-Fünf-Platz das erklärte Saisonziel, nach dem dritten Rang in der Frühjahrs-Tabelle wollen wir aber vorne mitmischen und hoffen insgeheim auf eine Präsenz im Aufstiegskampf", meint der Sektionsleiter, der zwei Mannschaften in die Favoritenrolle drängt. "Hagenberg hat sich massiv verstärkt und die Reichenthaler waren das beste Frühjahrs-Team. Auch von Absteiger Weitersfelden, der vorwiegend mit eigenen Spielern agiert und über ein kompaktes Team verfügt, ist einiges zu erwarten".

