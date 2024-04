Pflichtsieg eingetütet: Bad Leonfelden 1b rückt auf Platz fünf vor

Details Dienstag, 02. April 2024 17:09

Union Bad Leonfelden 1b gewann das Montagsspiel gegen die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach mit 2:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Bad Leonfelden 1b wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Früher Dosenöffner, späte Entscheidung

In Minute 13 traf Union Bad Leonfelden 1b zum ersten Mal ins Schwarze, Sturmtank Marvin Lorenz zeichnete sich für den ersten Treffer der Partie verantwortlich. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gäste in die Kabine. Kurz vor Ultimo war noch Bastian Hochreither zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Bad Leonfelden 1b verantwortlich (81.). Letzten Endes holte Union Bad Leonfelden 1b gegen die Union Reichenau drei Zähler.

Zahlen und Fakten

Reichenau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Insbesondere an vorderster Front kommt die Union Reichenau nicht zur Entfaltung, sodass nur 16 erzielte Treffer auf das Konto der Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach gehen. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Reichenau alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Bad Leonfelden 1b belegt momentan mit 21 Punkten den fünften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 23:23 ausgeglichen. Union Bad Leonfelden 1b verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Bad Leonfelden 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Das nächste Mal ist die Union Reichenau am 05.04.2024 gefordert, wenn man bei der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau antritt. Union Bad Leonfelden 1b ist am Freitag auf Stippvisite bei der Union Unterweißenbach.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Reichenau-Ottenschlag-Haibach – Union Bad Leonfelden 1b, 0:2 (0:1)

81 Bastian Hochreither 0:2

13 Marvin Lorenz 0:1

