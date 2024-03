Schützenfest in Sandl: Windhaag/Leopoldschlag geht auswärts leer aus

Details Samstag, 23. März 2024 19:43

Der SV Wimberger Sandl kam gegen die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Wimberger Sandl heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte der SV Wimberger Sandl knapp für sich entschieden und mit 3:2 gewonnen.

Sandl schlägt kurz vor der Pause doppelt zu

Für das erste Tor sorgte Sascha Zauner. In der 38. Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Thomas Punz noch zum 2:0 zugunsten des SV Wimberger Sandl (44.). Mit der Führung für den SV Wimberger Sandl ging es so in die Kabine. Robin Schinagl ließ sich in der 47. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Windhaag/Leopoldsch. Der SV Wimberger Sandl drängte im Verlauf auf die Entscheidung – Thomas Hofer (60.), Zauner (61.) und Jakob Arneth (78.) machten Windh./Leopoldschl. den Garaus. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 90. Minute machte Schinagl zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zum SV Wimberger Sandl war jedoch weiterhin gewaltig. Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Wimberger Sandl am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag.

Zahlen und Fakten

Der SV Wimberger Sandl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Wimberger Sandl liegt im Klassement nun auf Rang neun. In dieser Saison sammelte der SV Wimberger Sandl bisher sechs Siege und kassierte sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Windhaag/Leopoldsch. ist der SV Wimberger Sandl weiter im Aufwind.

Windh./Leopoldschl. bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Nord-Mitte. Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SV Wimberger Sandl setzte es eine neuerliche Pleite, womit die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag im Klassement weiter abrutschte. Mit erschreckenden 43 Gegentoren stellt Windhaag/Leopoldsch. die schlechteste Abwehr der Liga. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Windh./Leopoldschl. alles andere als positiv. Die Situation der SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SV Wimberger Sandl handelte man sich bereits die vierte Niederlage am Stück ein.

Nächster Prüfstein für den SV Wimberger Sandl ist die Union Unterweißenbach (Samstag, 18:00 Uhr). Windhaag/Leopoldsch. misst sich am selben Tag mit dem ASV B&B Fahrzeugglas Hagenberg (16:30 Uhr).

2. Klasse Nord-Mitte: SV Wimberger Sandl – SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag, 5:2 (2:0)

90 Robin Schinagl 5:2

78 Jakob Arneth 5:1

61 Sascha Zauner 4:1

60 Thomas Hofer 3:1

47 Robin Schinagl 2:1

44 Thomas Punz 2:0

38 Sascha Zauner 1:0

