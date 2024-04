Verschossener Elfmeter kostet DSG Union Gutau Derbysieg gegen Kefermarkt

Details Montag, 08. April 2024 20:28

Derbytime am gestrigen Sonntag: In Runde 17 der 2. Klasse Nord-Mitte empfing die Union Gutau die Union Kefermarkt. Nach einem Spielabbruch in Runde 15 gegen Tabellenführer Weitersfelden setzte es in der Vorwoche für die Kefermarkter eine knappe 0:1-Pleite im Heimspiel gegen die Union Neumarkt, galt es nun das nächste Spitzenteam der Liga zu ärgern – diesmal mit Erfolg. Man rehabilitierte sich nach einem frühen Rückschlag und luchste dem Tabellenvierten letztlich einen Punkt ab.

Gutau verbucht Traumstart

Die Hausherren traten von Minute eins an enorm motiviert und elanvoll auf und schockten die Gäste nach starken ersten Spielminuten direkt: Benedikt Brunner konnte auf der rechten Seite in Szene gesetzt werden, der Kefermarkter Defensive entfliehen und staubtrocken ins lange Eck zur Führung verwerten (7.). Die Gäste brauchten ein wenig Anlaufzeit, um mit den scharfen Tempowechsel der DSG zurecht zu kommen, fingen sich mit fortschreitender Spieldauer aber und belohnten sich auch mit dem raschen Gegenschlag. In Minute 23 konnte man sich durch die gegnerischen Reihen durchkombinieren und Jaroslav Bosnyak freispielen, der konnte seine erste Gelegenheit direkt nützen und den Rückstand egalisieren. Mit dem Ausgleich fand die Mocea-Elf auch ganz gut im Spiel und wusste auf spielerischer Ebene auch zu gefallen, Chancen gab es so auf beiden Seiten – genützt werden konnte vorerst aber keine.

Grubauer vergibt Matchwinner

In Durchgang zwei flachte die Partie aufgrund der brühenden Frühlingshitze etwas ab, die Protagonisten kratzten von Minute zu Minute am Limit. So sahen die Zuseher ein eher kampfbetontes Mittelfeldgeplänkel, Schiedsrichter Nerves Zahirovic musste gleich fünf Mal in die Tasche greifen, es blieb aber nur bei gelben Kartonagen. In Minute 60 hatten die Hausherren dann die große Chance auf die Führung: Elfmeter für die Gastgeber, Jakob Grubauer trat an und hämmerte das Leder über den Kasten. Gegen Ende rächte dies fast sogar noch – Bosnyak hätte gleich zwei Mal aus guten Positionen vollstrecken können, das nötige Quäntchen Glück fehlte dem Angreifer der Gäste aber. So blieb es am Ende beim Unentschieden.

Gutau stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Kefermarkt die SPG Union Windhaag/Union Leopoldschlag.

Stimme zum Spiel

Christoph Reisinger (Sektionsleiter Union Kefermarkt):

„Gutau war spielerisch sicher besser und hatte die besseren Offensivaktionen. Wir waren vom Willen und Charakter her sehr gut, das ist positiv hervorzuheben. Wir hatten auch die Chancen um das Spiel für uns zu entscheiden, so ist das Unentschieden am Ende gerecht."

Die Besten:

DSG Union Gutau: Benedikt Brunner, Jürgen Wenigwieser

Union Kefermarkt: Jaroslav Bosnyak, Sebastian Krupka

2. Klasse Nord-Mitte: DSG Union Gutau – Union Kefermarkt, 1:1 (1:1)

23 Jaroslav Bosnyak 1:1

7 Benedikt Brunner 1:0

