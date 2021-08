Torgala zum Auftakt: Neumarkt im Mühlkreis zerlegt Pierbach/Rechberg

Details Sonntag, 15. August 2021 10:19

Die Union Neumarkt im Mühlkreis fertigte die SPG Pierbach/Rechberg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. 100 Zuseher durften ein recht einseitiges Spiel in der TGA-Arena in Neumarkt verfolgen.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in ihr erstes Ligaspiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Patrick Weidinger brachte Neumarkt i.M. in der 17. Spielminute in Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber.



Keine Gnade



Maximilian Spalt beförderte das Leder zum 2:0 der Union Neumarkt im Mühlkreis über die Linie (53.). Daniel Geissler überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Neumarkt i.M. (60.). Das 4:0 für die Union Neumarkt im Mühlkreis stellte Weidinger sicher. In der 76. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Auch in der Nachspielzeit kannte Neumarkt i.M. keine Gnade mit dem Gegner. Andreas Danner markierte den fünften Treffer (91.). Schließlich feierte die Union Neumarkt im Mühlkreis gegen Pierbach/Rechberg am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg. Spannung sieht anders aus.

2. Klasse Nord-Mitte: Union Neumarkt im Mühlkreis – SPG Pierbach/Rechberg, 5:0 (1:0)

17 Patrick Weidinger 1:0

53 Maximilian Spalt 2:0

60 Daniel Geissler 3:0

76 Patrick Weidinger 4:0

91 Andreas Danner 5:0

