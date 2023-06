Erfolgreiches Nachsitzen! Union Kefermarkt nach drittem Sieg am Stück in perfekter Position

Details Donnerstag, 01. Juni 2023 14:10

In einem Nachholspiel zur 18. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Kefermarkt und der Union Neumarkt/Mühlkreis. Im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellenneunten war die Heimelf von Trainer Ionel Mocea klar zu favorisieren, zumal die Kefermarkter sich seit geraumer Zeit in guter Form präsentieren und zudem um den Relegationsplatz kämpfen. Der noch amtierende Vizemeister hingegen kommt im Frühjahr nicht auf die Beine und ist 2023 das einzige noch sieglose Team der Liga. Am Mittwochabend bestätigten sich die aktuellen Formkurven, drehte der Aufstiegsaspirant nach einer 0:3-Pleite im Hinspiel den Spieß um, behielt mit 1:0 hauchdünn die Oberhand, kletterte mit dem dritten Sieg am Stück auf den Relegationsplatz und brachte sich vor den letzten beiden Runden in eine perfekte Position. Die Kicker aus Neumarkt jedoch gingen nach zwei Unentschieden in Folge im Feldaiststadion leer aus und mussten im zehnten Rückrundenspiel die bereits siebente Niederlage einstecken.

Torlose 45 Minuten

Der Gästeelf von Coach Markus Leitner, der seit dem Ende der Amtszeit von Marian Haider interimistisch die Verantwortung trägt, war von Beginn an deutlich anzusehen, unbedingt aus der Krise finden zu wollen. Die Neumarkter führten spielerisch eine feine Klinge und hatten einen Tick mehr vom Spiel, doch wie im gesamten Frühjahr taten sich Kapitän Michael Brandstätter und Co. auch in diesem Duell schwer, Chancen zu kreieren. In einer über weiten Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte der Aufstiegsaspirant seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden, weshalb rund 250 Besucher bis zur Pause vergeblich auf einen Treffer warteten.

Kapitän köpft Aufstiegsaspiranten zum Sieg

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Goia bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen, spielte sich auch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs das Geschehen zumeist zwischen den Strafräumen ab. In Minute 55 brandete im Stadion dann aber doch Jubel auf, als Kefermarkt-Kapitän Daniel Holl einen Corner einnickte und die Mocea-Elf auf die Siegerstraße brachte. Die Gäste ließen sich vom Gegentor nicht entmutigen und waren fortan um den Ausgleich bemüht. Die Neumarkter kamen aber auch in Durchgang zwei lediglich zu Halbchancen und liefen dem Rückstand vergeblich hinterher. Die Kicker aus Kefermarkt verwalteten das Ergebnis, brachten die hauchdünne Führung ins Ziel und sind nach dem achten Sieg im vorletzten Heimspiel auf Relegationskurs.

Mario Grabner, Funktionär Union Neumarkt/M.:

"Wie in den vergangenen Wochen war auch am Mittwoch die Leistung in Ordnung, unsere Mannschaft konnte sich aber dafür einmal mehr nicht belohnen. Zum einen fehlt in der Offensive die nötige Durchschlagskraft, und zum anderen ist seit geraumer Zeit der Wurm drinnen, fehlt in dieser schwierigen Situation auch das nötige Quäntchen Glück. Nichtsdestotrotz wollen wir die Saison positiv beenden und in den beiden letzten Spielen - gegen Pregarten und in Sandl - zumindest einen Dreier einfahren".

