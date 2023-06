Union Unterweitersdorf dreht Spiel in der Vortuna Arena und findet zurück auf die Siegerstraße

Details Samstag, 10. Juni 2023 10:20

In einem Nachholspiel zur 20. Runde der 2. Klasse Nord-Mitte kam es zum Kräftemessen zwischen der Sportunion Vortuna Bad Leonfelden 1b und der Union Stiftinger Bau Unterweitersdorf. Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle ging es um die berühmte "Goldene Ananas". Dennoch hatten die Gäste Grund zur Freude, zumal die Mannen con Neo-Coach Hubert Horner, der seit dem Rückrundenstart das Zepter schwingt, nach nur zwei Punkten aus den letzten fünf Partien mit einem 3:2-Erfolg wieder zurück auf die Siegerstraße fanden. Das zweite Team des möglichen Landesliga-Vizemeisters hingegen zog nach einer 1:4 Pleite im Hinspiel erneut den Kürzeren und musste die dritte Niederlage in Folge einstecken.

Starkes 1b-Team mit vedienter 2:0-Führung

Vor rund 200 Besuchern fand die Heimelf von Trainer Daniel Meindl gut ins Spiel und hatte nach nur fünf Minuten die Nase vorne. Marvin Lorenz wusste einen individuellen Fehler in der Unterweitersdorfer Hintermannschaft zu nutzen und stellte mit einem feinen Lupfer über Gästegoalie Andre Stiftinger auf 1:0. Nach den negativen Ergebnissen in den vergangenen Wochen sowie aufgrund des Fehlens einiger Stammkräfte war der Horner-Elf eine Verunsicherung deutlich anzumerken. Die Hausherren waren in der Vortuna Arena im ersten Durchgang das klar bessere Team und durften sich in Minute 37 über einen weiteren Treffer freuen. Luca Stumptner kam mit etwas Glück an den Ball, dem 18-Jährigen Bad Leonfeldener Eigengewächs missglückte zwar der Abschluss, doch via Innenstange fand das Leder zum 2:0-Pausenstand den Weg ins Tor.

Ahorner bringt Gäste zurück ins Spiel - Kapitän gleicht per Elfmeter aus

Gäste-Coach Horner dürfte in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schilcher präsentierte sich seine Mannschaft von der besseren Seite. Die Unterweitersdorfer waren in Halbzeit zwei wesentlich präsenter und agiler und belohnten sich dafür nach 55 Minuten mit dem Anschlusstreffer, als Michael Ahorner einen von Rene Akacsos ausgeführten Corner einnickte. Nach diesem Tor witterten die Gäste Morgenluft und machten in Minute 70 den Rückstand wett. Akacsos setzte auf der linken Seite zu einem unwiderstehlichen Solo an und vernaschte einige Verteidiger, ehe der 31-Jährige im Strafraum von den Beinen geholt wurde - Kapitän Manuel Riener bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter.

Spiel kippt in Minute 82 - blutjunge Hausherren nur noch zu zehnt

Nach dem Ausgleich blieb die Horner-Elf am Drücker, konnte zunächst etliche Chancen aber nicht nutzen. In Minute 82 drehten die Unterweitersdorfer gegen blutjunge Hausherren dann aber das Spiel - wieder war es Ahorner, der nach einem Gestochere die Kugel in den Maschen versenkte. Kurz danach war das 1b-Team nur noch zu zehnt - der bereits verwarnte Paul Wiesinger sah nach einem Foul erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. In numerischer Überzahl ließ sich die Horner-Elf die Butter nicht vom Brot nehmen, brachte die 3:2-Führung ins Ziel und konnte nach fünf erfolglosen Spielen wieder einen "Dreier" einfahren.

Jürgen Stiftinger, Obmann Union Unterweitersdorf:

"Natürlich ist die Freude groß, dass wir nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen endlich wieder einen Sieg feiern konnten. Es ist jedoch ägerlich, dass wir in den letzten Wochen die Aufstiegschance vergeigt haben. Denn es war noch nie so einfach, die Relegation zu erreichen, zumal uns trotz der Negativserie auf einen Aufstiegsplatz nur drei Punkte fehlen. Nichtsdestotrotz wollen wir in Windhaag/Leopoldschlag einen Dreier nachlegen und die Saison positiv beenden."

