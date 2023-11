Union Baumgartenberg: Überraschender Herbstmeister hält Ball flach

Details Mittwoch, 01. November 2023 16:04

Nach einem fünften Rang in der vergangenen Saison startete die Union Baumgartenberg in der aktuellen Spielzeit 2. Klasse Nord-Ost durch. Die Machländer sind seit bereits 29. April ungeschlagen, als einziges Team der Liga noch ohne Niederlage und fuhren am letzten Wochenende mit einem 4:0-Erfolg beim 1b-Team von Landesliga-Aufsteiger Naarn den zwölften "Dreier" in den letzten 15 Spielen ein. Da Verfolger Luftenberg tags darauf gegen Arbing eine 0:3-Heimniederlage einstecken musste, stehen die Mannen von Trainer Jakob Burian, der seit dem Wechsel von Harald Huber zur SPG Perg/Windhaag im unteren Mühlviertel die Verantwortung trägt, vorzeitig als Herbstmeister fest.

"Können jetzt die ersten Früchte ernten"

Vor vielen Jahren war die Union in der Landesliga aktiv, ehe eine rasante Talfahrt die Baumgartenberger bis in die unterste Leistungsstufe spülte. "Nach diesem Absturz hatten wir mit einer langen Durststrecke und vielen Problemen zu kämpfen, wissen seit geraumer Zeit jedoch, dass inzwischen wieder reichlich Potenzial vorhanden ist. Aufgrund der akribischen Arbeit im Nachwuchs, rücken etliche Talente nach und können jetzt die ersten Früchte ernten", zollt Coach Burian dem langjährigen Nachwuchsleiter Karl Tremetsberger sowie Ex-Trainer Huber, der den Grundstein gelegt hat, ein Extralob. "Da es in der zweiten Frühjahrshälfte sehr gut gelaufen ist, haben wir uns für die aktuelle Saison einiges vorgenommen, hätten mit einer derart starken Hinrunde oder sogar dem Herbstmeistertitel aber nicht gerechnet. Doch zum einen konnten wir den Schwung aus dem Frühjahr mitnehmen, und zum anderen die günstige Auslosung nutzen, sind ausgezeichnet gestartet und waren dann in einem Flow. Nach dem ersten Herbstmeistertitel seit nahezu zwei Jahrzehnten ist die Freude riesengroß".

"Der Aufstieg ist keine erklärtes Saisonziel, darf aber durchaus passieren"

Mit Perg 1b und Arbing musste der Ligaprimus jeweils die Punkte teilen, die übrigen acht Partien konnte die Burian-Elf allesamt gewinnen. In den letzten beiden Hinrundenspielen - gegen die Katsdorf Juniors und in Treffling - möchte der frischgebackene Herbstmeister die weiße Weste behaupten. "Vielleicht gelingt es uns, den Sechs-Punkte-Vorsprung in die Winterpause mitzunehmen, aber gegen Katsdorf ist es bekanntlich immer schwer, und die Trefflinger sind seit geraumer Zeit im Aufwind", weiß Jakob Burian, dass der Herbstausklang kein Selbstläufer ist. Auch wenn die Machländer als Erster überwintern, verspürt man in Baumgartenberg keinen allzu großen Druck. "Natürlich wollen wir im Aufstiegskampf weiterhin mitmischen und die eroberte Tabellenführung wenn möglich ins Ziel bringen. Doch der Aufstieg ist kein erklärtes Saisonziel, wenngleich er durchaus passieren darf", erwartet der Übungsleiter eine schwierige Rückrunde. Nach dem sensationellen Herbst wird sich der Kader im unteren Mühlviertel im Winter vermutlich kaum oder gar nicht verändern. "Es geht vor allem darum, das bewährte Personal zu halten und sind zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Transfers sind aus heutiger Sicht keine geplant, aber bekanntlich kann sich in einer Übertrittszeit immer etwas Überraschendes ergeben", möchte der Trainer mögliche Zugänge nicht grundsätzlich ausschließen.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.