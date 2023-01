Union Baumgartenberg: "Der Fehlstart hängt uns bis heute nach"

Details Donnerstag, 05. Januar 2023 14:16

Nach einem siebenten Platz im Vorjahr ist die Union Baumgartenberg auch in der aktuellen Saison der 2. Klasse Nord-Ost im Niemandsland der Tabelle präsent. Die Mannen von Trainer Harald Huber, der bereits in der vierten Saison die Verantwortung trägt, überwintern zwar am fünften Rang, von einem Aufstiegsplatz sind die Machländer jedoch durch satte neun Punkte getrennt. "In den vergangenen Jahren hat meine Mannschaft eine gute Entwicklung genommen und sich auch in dieser Saison gesteigert. Demzufolge stimmt die Richtung und sind auch nicht unzufrieden, wenngleich wir einer durchaus möglichen besseren Platzierung ein wenig nachtrauern", erklärt der Coach.

Kapitaler Fehlstart

Die Kicker aus dem Bezirk Perg blieben in den Startblöcken hängen und ergatterten in den ersten vier Runden nur einen mickrigen Punkt. "Wir haben uns an einer Systemumstellung versucht, das praktizierte 4-3-3-System hat jedoch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Bei der Auftaktpleite gegen Katsdorf hatten wir keine Chance, in den folgenden Spielen, gegen Perg 1b und Treffling, haben wir aber überaus unglücklich agiert", so Huber. "Als ich bereits über einen möglichen Rücktritt nachgedacht hatte, war das Match gegen Pabneukirchen der Knackpunkt. Auch wenn wir gegen den Absteiger verloren haben, hat mein Team eine bärenstarke Performance abgeliefert, konnte eine Vielzahl an Chancen aber nicht nutzen".

Bärenstarke zweite Herbsthälfte

Nach dem kapitalen Fehlstart riss die Union das Ruder herum, konnte von den übrigen sieben Partien fünf gewinnen und verabschiedete sich mit zwei Siegen in die Winterpause. "In dieser Phase ist es ausgezeichnet gelaufen. Welches Potenzial vorhanden ist, hat mein Team im letzten Spiel des Jahres unter Beweis gestellt, als wir gegen Aufstiegsaspirant Perg/Windhaag einen überzeugenden 2:0-Erfolg feiern konnten. Leider hängt uns der Fehlstart bis heute nach und haben am Beginn der Saison jene Punkte liegenlassen, die uns zu einer Präsenz im Spitzenfeld der Tabelle fehlen", meint Harald Huber.

Stärkste Defensive der Liga, aber nur 15 Union-Treffer

Der Fünftplatzierte feierte drei Heimsiege, fuhr in der Fremde zwei "Dreier" ein und bilanziert daheim und auswärts jeweils ausgeglichen. "Dass wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, ist daran zu erkennen, dass es uns im Herbst gelungen ist, die jahrelange Auswärtschwäche zu beheben", so Huber, der vorne und hinten bislang nur wenige Tore zu sehen bekam. Mit lediglich 15 Gegentoren stellen die Baumgartenberger die stärkste Defensive der Liga, allerdings traf die Huber-Elf auch nur 15 Mal ins Schwarze - kein anderes Team konnte weniger Treffer bejubeln. "Die bärenstarke Performance in der Defensive hat damit zu tun, dass Matthias Schalhas nach einer Schambeinentzündung wieder fit ist und gemeinsam mit Jakob Burian in der Innenverteidigung ein Bollwerk bildet. In der Offensive hingegen hatten wir mit großen Problemen zu kämpfen. Michael Königshofer hat nahezu die Hälfte unserer Tore erzielt, war im Sturm jedoch des Öfteren quasi der Alleinunterhalter. Elias Halasz ist ein großes Talent, dem 16-jährigen Angreifer fehlt aber die nötige Erfahrung", sagt der Trainer.

Mögliche Verstärkungen

Am 23. Jänner wird im Machland die Vorbereitung in Angriff genommen. Anstelle eines Trainingslagers in der Ferne steht vor Ort ein intensives Trainings-Wochenende auf dem Programm. "Wir führen aktuell Gespräche mit zwei möglichen Verstärkungen, ob es zu entsprechenden Transfers kommt, wird sich zeigen. Grundsätzlich bin ich mit meinem Kader voll und ganz zufrieden. Die Spieler bringen die richtige Einstellung mit, werden die Trainingseinheiten im Schnitt von rund 20 Akteuren besucht", weiß Harald und Huber und freut sich, dass aus heutiger Sicht keine Abgänge zu erwarten sind.

Rangverbesserung erhofft

In Baumgartenberg weiß man, dass ein mögliches Eingreifen in den Aufstiegskampf kein realistisches Ziel ist. "Für einen Platz ganz vorne in der Tabelle wird es vermutlich nicht reichen, dennoch nehmen wir uns für die zweite Meisterschaftshälfte einiges vor. Wir wollen an die erfolgreiche zweite Herbsthälfte anknüpfen und vor allem wesentlich besser starten als im Sommer", so Huber. "Das Minimalziel ist die Verteidigung des eroberten fünften Ranges. Aber sollte es uns gelingen, zur nötigen Konstanz bzw. Stabilität zu finden, können wir in der Tabelle vielleicht den einen oder anderen Platz gutmachen".