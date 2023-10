Zweiter "Dreier" binnen sechs Tagen! SPG St. Georgen/Langenstein ringt Absteiger in letzter Minute nieder

Details Samstag, 14. Oktober 2023 12:54

In der 2. Klasse Nord-Ost stand zum Auftakt der neunten Runde das Kräftemessen zwischen der SPG St.Georgen/Langenstein und der Union Arbing auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Siebenten war kein klarer Favorit auszumachen, zumal die Heimelf von Coach Mirza Skuljic, der vor rund drei Wochen wieder auf die Trainerbank der Spielgemeinschaft zurückgekehrt war, vor sechs Tagen - im Kellerduell in Ernsthofen - den ersten Saisonsieg feierte. In einem turbulenten Match gelang den Kickern aus St. Georgen in Langenstein in Minute 89 der "Lucky Punch", behielt die SPG mit 4:3 die Oberhand und konnte nach vier Heimpleiten in Serie den Wohnbau2000Aktivpark4222 erstmals seit 31. Mai wieder als Sieger verlassen. Die Union hingegen hat nach dem Abstieg und einem ordentlichen Saisonstart seit geraumer Zeit mit einer Ergebnis-Krise zu kämpfen und ergatterte in den letzten drei Partien nur einen Punkt.

Skuljic-Elf mit Blitzstart - Pfeiffer bringt Gäste zurück ins Spiel

Nach dem letztwöchigen ersten Saisonsieg fand die Skuljic-Elf gut ins Spiel und wähnte sich bereits in der Anfangsphase erneut auf der Siegerstraße. Nach wenigen Minuten schlug Anto Krajina den Ball durch die Schnittstelle der Arbinger Abwehr, Franz Deisinger nahm das Leder geschickt mit und versenkte die Kugel im langen Eck. 180 Sekunden später schlug Kapitän Eduard Zele auf der rechten Seite einen Stanglpass, den Georgel-Mihaita Boboi verwertete. Nach dem Doppelschlag der Hausherren war die Gästeelf von Trainer Thomas Rechberger nur kurz geschockt. Der Absteiger krempelte die Ärmel hoch, startete über die Flügel immer wieder gefährliche Angriffe und war nach einer Viertelstunde zurück im Spiel, als Bernhard Pfeiffer eine Flanke von der linken Seite einnickte. Danach bekamen die Zuschauer ein offenes Match mit Möglichkeiten auf beiden Seiten zu sehen. Da die die Union zwei gute Chancen nicht nutzen konnte, blieb es bis zur Pause beim 2:1.

Fürholzer gleicht aus - Kapitän bringt SPG abermals in Front

Auch nach den Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schuster begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe, verlief die Partie im zweiten Durchgang zunächst ausgeglichen. Nach 55 Minuten machte die Rechberger-Elf den Rückstand wett, als Karl Fürholzer nach einer Hereingabe von rechts direkt abzog und auf 2:2 stellte. Nach dem Ausgleich stand das Spiel auf Messers Schneide. Nachdem Zele mit einem Schuss an Gästegoalie Mario Walchshofer gescheitert war, brachte der SPG-Kapitän seine Mannschaft Mitte der zweiten Halbzeit abermals in Front - der 30-jährige Rumäne sah, dass Keeper Walchshofer zu weit vor seinem Kasten stand, zog auf Höhe der Mittellinie ab und war mit einem feinen Heber erfolgreich.

Turbulente Schlussminuten

Die Arbinger waren erneut in Rückstand geraten, aber auch nach dem dritten Gegentreffer steckten die Gäste nicht auf. Kurz nachdem der Unparteiische das vermeintliche 3:3 aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt hatte, durfte sich die Rechberger-Elf dann aber doch über den Ausgleich freuen - Paul Pachinger schlug eine weite Flanke, der Ball wurde immer länger und schlug plötzlich hinter SPG-Schlussmann Raphael Haslehner, der Stamm-Keeper Philipp Fösleitner vertrat, ein. Die Zuschauer machten sich bereits mit einer Punkteteilung vertraut, ehe das Match in Minute 89 durch einen sehenswerten Treffer entschieden wurde. Nach einem feinen Zuspiel von Krajina zog Boboi aus halblinker Position mit rechts ab, der 23-jährige Rumäne schlenzte das Spielgerät mit dem Außenrist zum 4:3 ins lange Eck und fixierte den ersten Heimsieg der Spielgemeinschaft seit 31. Mai.

Mirza Skuljic, Trainer SPG St. Georgen/Langenstein:

"Der Sieg war nicht unverdient, das Spiel hätte aber auch mit einem anderen Ergebnis enden können. Seit meiner Rückkehr präsentiert sich die Mannschaft wieder als geschlossene Einheit und hat auch in diesem Match tolle Moral bewiesen. Die Freude über den ersten Heimsieg seit längerer Zeit ist riesengroß und wollen den Aufwärtstrend am kommenden Wochenende, im Auswärtsspiel gegen Pierbach/Rechberg, fortsetzen".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.