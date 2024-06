4:1! Union Baumgartenberg krönt sich mit 19. Saisonsieg zum Meister

Die Union Baumgartenberg hat sich mit einem 4:1-Sieg gegen die ASKÖ Treffling zum Meister der 2. Klasse Nord-Ost gekrönt. Die Partie begann holprig für den Tabellenführer, der zur Halbzeit mit 0:1 zurücklag. Doch eine bemerkenswerte zweite Halbzeit brachte der Union den ersehnten Erfolg und ließ die Fans im Machland in Jubelstürme ausbrechen.

Außenseiter lässt Union um Meistertitel zittern

Das Spiel begann in Baumgartenberg unter leichtem Regen, und die ersten Minuten gehörten den Gästen. In der 14. Minute nutzte Luis Lockinger einen Fehlpass der Baumgartenberger, doch sein Schuss wurde an der Strafraumgrenze geblockt. In der 18. Minute rettete Union-Torhüter Stepan Prinz stark im 1 gegen 1 gegen einen Trefflinger Angreifer.

Die Gäste gingen schließlich in der 33. Minute in Führung, als Paul Wolfsegger einen schön vorgetragenen Angriff mit einem Kopfball ins lange Eck abschloss. Der Ligaprimus tat sich in der ersten Halbzeit schwer und konnte keine nennenswerten Offensivaktionen verzeichnen. Torwart Prinz hielt seine Mannschaft kurz vor der Pause mit einer Glanzparade im Spiel.

Meisterliche zweite Halbzeit

Nach der Pause zeigte Baumgartenberg ein ganz anderes Gesicht. In der 60. Minute erzielte Kapitän Matthias Schalhas nach einem Freistoß von Jan Carda per Kopf den Ausgleich. Dieser Treffer gab den Gastgebern Auftrieb, und zwölf Minuten später war es Elias Halasz, der nach einem Pass in die Tiefe ASKÖ-Schlussmann Florian Staudacher umkurvte und trocken zum 2:1 einschob.

Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen und setzten Baumgartenberg weiter unter Druck. In der 70. Minute traf Simon Huemer mit einem Volley die Querlatte, und in der 75. Minute parierte Goalie Prinz einen Weitschuss zur Ecke. Doch die Baumgartenberger blieben effizient und erhöhten in der 83. Minute auf 3:1. Halasz setzte sich nach einem langen Ball durch und überlupfte Keeper Staudacher sehenswert.

In der 86. Minute setzte Tobias Wansch den Schlusspunkt und erzielte das 4:1, nachdem ein Schuss von der Stange ins Feld zurückgesprungen war. Die letzten Minuten des Spiels waren von der Vorfreude auf die Meisterschaft geprägt, und als der Schlusspfiff ertönte, brachen bei den Baumgartenbergern alle Dämme.

Mit diesem Sieg sicherte sich die Union nicht nur den Meistertitel, sondern auch den Aufstieg in die 1. Klasse. Die Spieler, Fans und Verantwortlichen feierten ausgelassen und freuten sich auf die bevorstehende Meisterreise nach Mallorca. Ein denkwürdiger Abend im Machland, der in die Vereinsgeschichte eingehen wird.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Martin Schweiger (3357 Bonuspunkte)

2. Klasse Nord-Ost: Baumgartenberg : Treffling - 4:1 (0:1)

86 Tobias Wansch 4:1

83 Elias Joel Halasz 3:1

72 Elias Joel Halasz 2:1

60 Matthias Schalhas 1:1

33 Paul Maximilian Wolfsegger 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Martin Schweiger mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.