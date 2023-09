SPG Pierbach/Rechberg beendet Pleitenserie und feiert ersten Auswärtssieg seit 26. Oktober 2022

Details Samstag, 02. September 2023 11:17

Zum Auftakt des dritten Spieltages der 2. Klasse Nord-Ost waren in der Begegnung zwischen der Union Arbing und der SPG Pierbach/Rechberg die Rollen klar verteilt. Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse fand die Union einen Stock tief auf Anhieb in die Spur und feierte in den ersten beiden Runden (gegen Treffling und in Ernsthofen) jeweils einen 3:1-Erfolg. Ganz anders die Situation bei der Spielgemeinschaft. Nach einem Trainerwechsel kam das letztjährige Schlusslicht auch unter Neo-Traine Gregor Simoner zunächst nicht aus den Startblöcken und zog in Pabneukirchen und gegen Baumgartenberg den Kürzeren. Nach insgesamt zehn Niederlagen in Serie platzte am Freitagabend aber der Knoten, feierten die Kicker aus Pierbach und Rechberg einen überraschenden 3:1-Sieg und fuhren in der Fremde den ersten "Dreier" seit 26. Oktober 2022 ein.

Außenseiter mit früher Führung - Arbinger Abseitstor

Vor rund 150 Besuchern versuchte der Favorit von Beginn an, mit hohen Bällen Kapitän Matthias Derntl in Szene zu setzen. Doch die von Trainer Simoner ausgezeichnet eingestellten Gäste begegneten der Union mit intensivem Offensivpressing und klopften in der Anfangsphase im wahrsten Sinne des Wortes an, als Kapitän Thomas Raab die Stange traf. Nach einer Viertelstunde durfte die Spielgemeinschaft auf das Ende der Pleitenserie hoffen - nach einem gelungenen Spielzug und feinen Pass von Roland Gassner, zog Christoph Schartlmüller zur Mitte und versenkte das Spielgerät mit einem Schlenzer im linken Eck. Die Mannen von Coach David Haml ließen sich vom Gegentor nicht beirren und tauchten immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Wenig später freuten sich die heimischen Fans über das 1:1, dem Ausgleichstreffer versagte Schiedsrichter Hotzl aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung jedoch die Anerkennung.

Schartlmüller schnürt Doppelpack

Nachdem der exzellente SPG-Schlussmann Philipp Hackl zwei dicke Arbinger Chancen mit tollen Paraden zunichte gemacht hatte, schnürte Schartlmüller in Minute 25 einen Doppelpack. Nach einem Angriff über die linke Seite überraschte das 29-jährige Pierbacher Eigengewächs Union-Keeper Tobias Lindner und setzte die Kugel ins kurze Eck. Wenige Minuten später schlug das letztjährige Schlusslicht schon wieder zu, als der starke Julian Schmiedberger einen Stanglpass des 16-jährigen Lorenz Huber verwertete. Danach neutralsierten sich die Teams, brachte die Simoner-Elf die sensationelle 3:0-Führung in die Pause.

Dominanter Absteiger läuft Rückstand vergeblich hinterher

Nach Wiederbeginn setzte der Absteiger alle Hebel in Bewegung, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Die Hausherren dominierten im zweiten Durchgang das Geschehen und setzten den Außenseiter unter Druck, die SPG kämpfte jedoch beherzt, verteidigte geschickt und ließ nicht allzu viel zu. Die Arbinger kreierten die eine oder andere Chance, die Simoner-Elf lauerte jedoch auf Konter, spielte die Gegenstöße aber nicht konsequent zu Ende. Schock für die Gäste nach 70 Minuten, als Simon Ortner umknickte und der 18-jährige Außenverteidiger mit Verdacht auf eine schwere Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werden musste. Erst in der Nachspielzeit wurden die Bemühungen der Union belohnt, als dem eingewechselten Simon Schatz aus abseitsverdächtiger Position der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand gelang.

Gregor Simoner, Trainer SPG Pierbach/Rechberg:

"Nach einer gelungenen Vorbereitung und intensivem Training waren die Leistungen auch in den ersten beiden Spielen in Ordnung und hätten uns in der letzten Woche, gegen Baumgartenberg, zumindest einen Punkt verdient. Auch wenn wir als klarer Außenseiter in die Partie gegangen sind, haben wir an unsere Chance geglaubt. Meine Mannschaft hat vor allem in der ersten Halbzeit eine tolle Performance abgeliefert, nach der Pause aufopferungsvoll gekämpft und konnte darum einen durchaus verdienten Sieg feiern. Nach dem Ende der langen Niederlagenserie ist die Erleichterung riesengroß und wollen diesen Erfolg am kommenden Freitag, im Derby gegen Münzbach, bestätigen".

