Herbstmeister Union St. Peter/Wimberg erwartet spannenden Vierkampf

Details Montag, 12. Februar 2024 19:14

Die Union Ganserlifte St. Peter/Wimberg blickt auf sportlich überaus erfolgreiches Jahr 2023 zurück und belegte nach 20 im Frühjahr geholten Zählern in der vergangenen Saison den dritten Rang. In der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Nord-West legten die Mühlviertler nach, fuhren in der Hinrunde stolze 28 Punkte ein und eroberten vor den punktegleichen Kickern aus Kleinzell den Herbstmeistertitel. "Wir haben im Sommer einiges investiert und sind aufgrund der Verstärkungen mit entsprechenden Erwartungen in die Saison gegangen. Unsere Mannschaft konnte die Erwartungen erfüllen und sind mit dem bisherigen Saisonverlauf rundum zufrieden", erklärt Sportchef Günter Gahleitner.

Daheim seit 7. Mai 2023 ungeschlagen

Der Ligaprimus teilte mit Walding/Rottenegg die Punkte und ging in St. Veit und Sarleinsbach jeweills leer aus, konnte die neun übrigen Spiele aber allesamt gewinnen. "Die Niederlage in Sarleinsbach war unnötig und hat weh getan, dafür hatten wir im einen oder anderen Match das nötige Quäntchen Glück, somit hat in Summe alles gepasst", so Gahleitner, der die beiden bisherigen Niederlagen durchwegs in der Fremde miterlebte - auf eigener Anlage sind die Schwarz-Roten seit bereits 7. Mai 2023 ungeschlagen und feierten in den letzten acht Heimspielen sieben Siege. "Wir freuen uns über die enorme Heimstärke, zumal uns im Frühjahr zwei Heimspiele mehr erwarten. Zudem dürfen wir in den letzten fünf Runden der Saison gleich vier Mal vor heimischer Kulisse antreten", ortet Günter Gahleitner einen möglichen Joker.

Torfabrik der Liga und stabile Defensive

Während zwei Teams weniger Gegentore kassierten, avancierte der Herbstmeister zur Torfabrik der Liga - Nedzad Majdancic und Jiri Vlcek zeichneten für 25 der 43 Union-Treffer verantwortlich. "Nedzad und Jiri haben regelmäßig und oft getroffen, aber auch die Defensive hat sich prächtig präsentiert, obwohl Paul Gahleitner nach der Rückkehr aus St. Martin verletzungsbedingt unfreiwillig pausieren musste. Aber in der Hinrunde hat nahezu alles gepasst und sind stabil durch den Herbst gekommen", weiß der Sportchef.

Keine Transfers - Trainingslager in Kroatien

Seit 15. Jänner bereiten sich die St. Peterer auf die entscheidende Phase der Meisterschaft vor. Am kommenden Samstag wird gegen Lasberg das erste Testspiel bestritten, ehe in der nächsten Woche in Porec ein Trainingslager abgehalten wird. Die Reise nach Kroatien werden rund 40 Personen antreten. "Nach dem tollen Herbst bestand kein Handlungsbedarf, war uns vor allem wichtig, den bewährten Kader zu halten. Das ist uns gelungen, verzeichnen weder Zu- noch Abgänge und gehen mit einem unveränderten Personal in die Rückrunde", sagt Günter Gahleitner und freut sich, dass Defensivspieler Paul Gahleitner wieder zur Verfügung steht.

Im Frühjahr sieben Heimspiele, vier davon in den letzten fünf Runden

Obwohl die Union als Erster ins Frühjahr geht und der bislang einzige Meistertitel der Vereinsgeschichte 33 Jahre zurückliegt, nimmt man in St. Peter das "M-Wort" (noch) nicht in den Mund. "Wenn man den Herbstmeistertitel erobert hat, ist es legitim, dass der Aufstieg das Ziel ist und werden versuchen, auch am Ende der Saison in der Tabelle ganz vorne zu stehen", so Gahleitner. "Wir haben uns eine ausgezeichnete Ausgangsposition verschafft, zudem erwarten uns in den letzten fünf Runden der Saison fünf Heimspiele, die Rückrunde wird aber nicht einfach. Denn die Konkurrenten aus Kleinzell, Walding/Rottenegg und St. Veit sitzen uns im Nacken, demzufolge ist ein spannender Vierkampf zu erwarten".

