Defensive Stabilität wiedergefunden – SV Grün-Weiß Micheldorf meldet sich eindrucksvoll zurück

So richtig unter die Räder gekommen war der SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf zuletzt in der LT1 OÖ-Liga. Man häufte zwei Pleiten am Stück an und offenbarte dabei insbesondere eines: Im Defensivverbund hatte man viel zu viele liberale Momente, war nicht griffig genug und begünstigte damit die Angriffsbemühungen des jeweiligen Kontrahenten. Vor allem dadurch brachte man sich um wertvolle Punkte. Damit war im heutigen Auswärtsmatch gegen den Aufsteiger SU Vortuna Bad Leonfelden aber Schluss. Gegen eine Mannschaft, die zusehends in eine heftige Ergebniskrise schlittert, zeigte man sich richtig kompakt im Spiel gegen den Ball und gewann schließlich verdient mit 3:1. Es war die Umsetzung dessen, was unter der Woche intensiv trainiert wurde.

Trainingsarbeit zahlt sich aus

Trainer Falko Feichtl reagierte umgehend auf die Gegentorflut der vergangenen Wochen (jeweils fünf gegen die SPG Friedburg/Pöndorf sowie die DSG Union Perg) und legte den Schwerpunkt in der Trainingswoche auf defensive Stabilität und das Verhalten im Spiel gegen den Ball. „Heute gegen Bad Leonfelden gab es in der ersten Hälfte noch die eine oder andere Situation, in der es uns nicht gelungen ist, das Zentrum so richtig zu schließen. Insgesamt hat es aber gut funktioniert“, freut sich der Übungsleiter, dass die Arbeit sofort Früchte trug. Nur einen Gegentreffer musste der Ligadino am heutigen Abend schlucken, als Bad Leonfeldens Kenan Salo Mitte der ersten Hälfte der zwischenzeitliche Ausgleich gelang.

Offensiver Output erfreulich

Nach Ballgewinn zeichnete den SV Grün-Weiß Micheldorf insbesondere schnelles Umschaltspiel aus. Man traf regelmäßig die richtigen Entscheidungen, suchte umgehend die Tiefe und entwickelte immer wieder Druck über die Flügel. Es handelt sich hierbei um Aspekte, die, gepaart mit angesprochener defensiver Kompaktheit, den Kontrahenten an die Grenzen brachte. Der offensive Output war dementsprechend richtig erfreulich: Bereits in der 8. Minute ging man durch ein Eigentor Bad Leonfeldens in Führung. Nach dem Seitenwechsel tüteten der heute sehr gut aufgelegte Innenverteidiger Martin Kammerhuber und Angreifer Robin Mayr-Fälten mit ihren Treffern den am Ende verdienten Auswärtssieg ein.

Stimme zum Spiel:

Falko Feichtl (Trainer SV Grün-Weiß Micheldorf):

„Es war ein sehr wichtiger Sieg, mit dem wir in der Tabelle den Anschluss nach oben halten können. Man darf nicht größenwahnsinnig werden. Mannschaften, die im Klassement hinten sind, gewinnen regelmäßig. Wir sind daher froh, dass wir den Dreier geholt haben, um nicht hinten reinzurutschen. Die defensive Ordnung war heute sicher das Erfolgsrezept. Nach Ballgewinn haben wir schnell umgeschaltet.“

Die Besten: Martin Kammerhuber (IV, SV Grün-Weiß Micheldorf), Felix Gerstmayer (ZOMF, SV Grün-Weiß Micheldorf)

