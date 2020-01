Nach erfolgreichem Jubiläumsjahr arbeitet Union Herzogsdorf/Neußerling an der Effizienz

Details Sonntag, 26. Januar 2020 12:16

2019 feierte die Union Herzogsdorf/Neußerling das 50-jährige Vereinsjubiläum und gestaltete das Jubiläumsjahr sportlich erfolgreich. Nach einem starken Frühjahr kam die Union in der vergangenen Saison als Fünfter ins Ziel, in der aktuellen Meisterschaft der 2. Klasse Nord-West ist die Mannschaft von Trainer Christian Falkner noch ungeschlagen, beendete die Hinrunde am vierten Platz und ist von der Tabellenspitze nur durch wenige Punkte getrennt. "Das letzte Jahr war ein überaus erfolgreiches und freuen uns darüber. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, haben mit nicht weniger als sechs Unentschieden aber etliche Punkte liegenlassen", erklärt Sektionsleiter Stefan Zauner.

Seit 2. Juni 2019 ungeschlagen

Die Union ist seit 2. Juni 2019 ungeschlagen und in der aktuellen Saison mit einer noch weißen Weste unterwegs. Die Falkner-Elf feierte im Herbst sechs Siege, musste mit dem Gegner aber ebenso oft die Punkte teilen. "Auch wenn wir der Remis-König der Liga sind, war es ein super Herbst und sind den Aufstiegsaspiranten auf Augenhöhe begegnet. Leider haben wir gegen Herbstmeister Walding in der 94. Minute durch ein Eigentor den Ausgleich kassiert. Auch das Unentschieden gegen St. Oswald war bitter. Aber gegen den Nachzügler haben wir nicht unseren besten Tag erwischt und waren nicht so griffig wie gewohnt. Nichtsdestotrotz haben wir eine ausgezeichnete Hinrunde absolviert und sind von den Top-Teams nicht weit entfernt", ist der Sektionsleiter zufrieden.

Stärkste Defensive der Liga

Der Viertplatzierte feierte je drei Heim- und Auswärtssiege. Während nur fünf Teams weniger oft ins Schwarze trafen, stellen die Herzogsdorfer mit lediglich zwölf Gegentoren dire stärkste Defensive der Liga. "Die ungewöhnliche Tor-Bilanz hat bei uns Tradition, sind keine Torfabrik, stehen aber hinten zumeist sehr gut. Wir haben wesentlich weniger Tore erzielt, als die Konkurrenten, stützen uns aber auf eine stabile und kompakte Defensive. Wir wissen jedoch, dass wir an der Effizienz arbeiten und vorne öfter treffen müssen", so Zauner. "Die Freude über den starken Herbst ist groß, wenngleich wir mit nur einem Sieg mehr an der Tabellenspitze noch näher dran wären".

Keine Transfers

Nach einem Kreuzbandriss beendet Bernhard Kaiser seine aktive Karriere, der langjährige Kapitän ist ab sofort als Co-Trainer tätig. Auch Fabian Mitter steht im Frühjahr möglicherweise nicht zur Verfügung, dem Mittelfeldspieler droht aufgrund einer Schulterverletzung eine Operation. "Dennoch sehen wir uns nicht großartig nach Verstärkungen um und werden im Winter aus heutiger Sicht keine Transfers tätigen", meint Stefan Zauner und freut sich, dass einige Talente aus dem U17-Team nachrücken. Zudem soll Manuel Wimmer, Kapitän des U15-Teams, sukzessive an die Kampfmannschaft herangeführt werden.

Gelassen in die Rückrunde

Am vergangenen Dienstag hat die Union die Vorbereitung in Angriff genommen. Nach einer 0:2-Niederlage gegen Bezirksligist Vorderweißenbach bestreitet die Falkner-Elf am kommenden Samstag, gegen Lasberg, das nächste Testspiel. Obwohl die beiden Erstplatzierten in Sichtweite sind, halten sich in Herzogsdorf die Aufstiegsambitionen in Grenzen. "Der Aufstieg ist kein erklärtes Saisonziel, wenngleich er durchaus passieren darf. Auch wenn die Grenzen nach oben offen sind, setzen wir die Mannschaft nicht unter Druck. Unser Team soll sich gut vorbereiten, konzentriert ans Werk gehen und sich weiterentwickeln", hält der Sektionsleiter den Ball flach. "Aber sollte es uns gelingen, die Effizienz zu steigern und im Frühjahr statt den vielen Unentschieden einige Siege einzufahren, ist etwas möglich".

