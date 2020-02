TSU Kirchberg/Donau: "Der Druck war zu groß"

Details Montag, 03. Februar 2020 16:35

Nach einer starken Rückrunde belegte die TSU Kirchberg/Donau im Vorjahr den fünften Platz. In der aktuellen Saison der 2. Klasse Nord-West konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Mühlparzer an diese Leistungen nicht anknüpfen, beendete die Hinrunde am neunten Rang und überwintert in der unteren Tabellenregion. "Nach dem tollen Frühjahr haben wir uns viel vorgenommen und wollten die Leistungen bestätigen. Leider konnten wir das Vorhaben nicht realisieren und die Erwartungen nicht erfüllen", erklärt Sportchef Ronny Hintringer.

Nur 2 Siege und lediglich 14 TSU-Treffer

Nur in Aigen und gegen Niederwaldkirchen konnte die Mühlparzer-Elf einen "Dreier" einfahren, in den übrigen zehn Spielen standen fünf Unentschieden ebenso viele Niederlagen gegenüber. "Wir haben nur fünf Mal verloren, aber auch lediglich zwei Mal gewonnen und nur gegen zwei Nachzügler Siege gefeiert. Mit den Punkteteilungen kommt mach nicht weiter, zudem waren einige Unentschieden glücklich", so Hintringer. Der Tabellenneunte sammelte in der Fremde sechs Zähler, in fünf Heimspielen sprangen nur fünf Punkte heraus. Während immerhin sechs Mannschaften mehr Gegentore kassierten, durften lediglich zwei Teams weniger Treffer bejubeln. "Die Defensive ist nicht unser Problem, wenngleich 21 Gegentore nicht wenig sind. Vorne haben wir uns enorm schwer getan und nur 14 Mal getroffen. Aber im Herbst ist es grundsätzlich nicht gut gelaufen. Aufgrund der hohen Erwartungshaltung war vermutlich der Druck zu groß, zumal wir in den letzten Jahren stets hinten dabei waren. Alle im Verein haben sich mehr erwartet, demzufolge sind wir nicht zufrieden", weiß der Sportchef.

Ein Abgang

Die aktuelle Übertrittszeit hat in Kirchberg kaum Spuren hinterlassen. Mit Stefan Haderer wechselt ein erweiterter Kaderspieler nach Lembach und kickt künftig beim Bezirksligisten in der Reserve. "Wir haben uns in der Region nach möglichen Verstärkungen umgesehen, es hat sich aber nichts ergeben. Wir wollten Arnis Balija zu einer Rückkehr nach Kirchberg bewegen, der 17-jährige Eigenbauspieler hat sich jedoch zu einem Wechsel von Rohrbach nach Lembach entschieden. Somit gehen wir mit einem nahezu unveränderten Kader in die Rückrunde", sagt Ronny Hintringer.

"Wollen in der Frühjahrs-Tabelle in der oberen Hälfte landen"

Seit vergangenem Dienstag bereiten sich die Kirchberger auf die zweite Meisterschaftshälfte vor und bestreiten am kommenden Samstag gegen Klaffer das erste Testspiel. In der Aufbauzeit ist auch ein Trainingslager geplant, das voraussichtlich im italienischen Lignano abgehalten wird. Nach der mäßigen Hinrunde möchte die TSU ähnlich gut durch das Frühjahr kommen wie im letzten Jahr. "Das ist der Plan und wollen in der Frühjahrs-Tabelle in der oberen Hälfte landen. Große Sprünge sind keine möglich, aber vielleicht können wir den einen oder anderen Platz nach oben klettern", hofft Hintringer auf eine Rangverbesserung. "Wichtig ist zudem, dass wir die hinter uns platzierten Mannschaften auf Distanz halten".

Transferliste OÖ 2. Klasse Nord-West

Testspiele-Übersicht OÖ 2. Klasse Nord-West

Günter Schlenkrich

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten