2. Klasse Nord-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist... Kevin Kainerstorfer (Union Neufelden)

Endergebnis:

1. Kevin Kainerstorfer (Union Neufelden / 2403 Stimmen)

2. Christian Keplinger (Union St. Veit/M. / 1187 Stimmen)

3. René Ölinger (Union St. Veit/M. / 1115 Stimmen)

4. Christoph Hofer (UFC Hartkirchen / 797 Stimmen)

5. Philip Schnee (Union Neufelden / 393 Stimmen)

6. Markus Harding (St. Peter/Wimberg / 390 Stimmen)

7. Jonas Hartl (SU St. Martin/M. 1b / 355 Stimmen)

8. Lukas Löfler (Union Nebelberg / 353 Stimmen)

9. Johannes Renner (Union Nebelberg / 237 Stimmen)

10. Nico Drexler (Kirchberg/Donau / 157 Stimmen)

