Union Feldkirchen/Donau plant nach Trainerwechsel mittelfristig

Details Freitag, 17. Februar 2023 10:49

Die Union Feldkirchen/Donau blickt auf enttäuschendes Fußballjahr 2022 zurück, sammelte im Frühjahr elf Punkte und ergatterte im Herbst nur mickrige drei Zähler. Die Mühlviertler waren in der jüngeren Vergangenheit in der 1. Klasse Nord aktiv, kamen dort in der vergangenen Saison nur als Letzter ins Ziel und mussten den Gang in die 2. Klasse Nord-West antreten. Einen Stock tiefer hielt die Feldkirchener Talfahrt an, wurde die Union auch in der untersten Leistungsstufe die "Rote Laterne" nicht los und ziert mit nur drei Punkten am Konto erneut das Ende der Tabelle. in der Winterpause wechselte der Nachzügler den Trainer, schwingt mit Marcus Büsdorf, der Johannes Wild nachfolgte, ein "alter Bekannter" wieder das Zepter, startete der 56-jährige Übungsleiter im oberen Mühlviertel in seine zweite Amtszeit.

Satte zehn Niederlagen - in der Fremde seit 10. April 2022 sieglos

Nur gegen Aigen hatte der Absteiger Grund zur Freude, beim ersten und bislang einzigen "Dreier" feierte die Union jedoch einen 6:0-Kantersieg. In den zehn übrigen Spielen ging das Schlusslicht jeweils leer aus. Der Tabellenletzte fuhr den einzigen "Dreier" auf eigener Anlage ein, in der Fremde warten die Mühlviertler jedoch seit bereits 10. April 2022 vergeblich auf eine Erfolgserlebnis und ergatterten in den letzten elf Auswärtsspielen nur einen mickrigen Punkt. Während zumindest die Kicker aus Herzogsdorf weniger Treffer erzielten, kassierten die Felkdirchener mit 30 Gegentoren die meisten der Lliga. "Nach dem Abstieg hat man eine überaus schwierige Saison erwartet, hätte mit einer derart enttäuschenden Hinrunde aber nicht gerechnet. Doch wenn man im Abwärtsstrudel steckt, hat man bekanntlich auch kein Glück. Denn das einer oder andere Match war umkämpft und hätten einige Punkte mehr holen könnern, die engen Partien gingen aber allesamt verloren", weiß der alte und neue Trainer.

Zwei neue Kräfte

Mit Besnik Iseni wechselte ein Außenbahnspieler zum TSV, der bereits in Büsdorf`s erster Amtszeit in Ottensheim aktiv war. Mit Daniel Gigelleitner (Alkoven) steht ein zweiter neuer Kaderspieler zur Verfügung. Patrick Schwarzbauer ist im neuen Jahr nicht mehr dabei, der erfahrene Torwart wechselte nach Ottensheim. "Mehr war nicht geplant, da wir mitten in einem Umbruch stehen, mittelfrsitig planen und die eigenen, jungen Spieler behutsam einbauen wollen", spricht Marcus Büsdorf davon, das eine oder andere Talent aus dem U16-Team integrieren zu wollen.

Trainingslager kurz vor dem Rückrundenstart

Seit 9. Jänner bereitet sich das Schlusslicht auf die zweite Meisterschaftshälfte vor. Nach einer 0:4-Niederlage gegen Wesenufer ist am 25. Februar, am Kunstrasen in Wallern, der SV Oftering der nächste Gegner. Von 17. bis 19. März steht ein Trainingslager auf dem Programm, das in Hagenberg abgehalten wird. "Dabei handelt es sich in erster Linie um ein Team-Building, und wollen uns kurz vor dem Rückrundenstart einen Schub holen. Wir haben deshalb früh mit dem Training begonnen, da wir einige Hausaufgaben zu erledigen haben. Seit dem Auftakt wird viel und auch intensiv trainiert, ab Ende Februar stehen dann die Testpiele im Vordergrund", so Büsdorf.

"Wollen spätestens in der nächsten Saison wieder absolut konkurrenzfähig sein"

Obwohl für den Nachzügler die Saison mehr oder weniger gelaufen ist, misst man im Feldkirchen dem Frühjahr doch eine gewisse Bedeutung bei. "'Auch wenn es ganz schwer wird, sind wir bestrebt, die Rote Latene loszuwerden. Aber wichtig ist, dass die Mannschaft zusammenwächst, sich steigert und zur nötigen Stabilität findet. Dazu haben wir ein halbes Jahr Zeit, denn spätestens in der nächsten Saison wollen wir wieder absolut konkurrenzfähig sein und uns im Mittelfeld der Tabelle bewegen", erläutert der Trainer seinen Plan. "Natürlich wollen wir die Meisterschaft nicht als Letzter beenden, aber in erster Linie geht es darum, einen Aufwärtstrend zu erkennen und uns in der Frühjahrs-Tabelle besser zu positionieren als im Herbst".

Transferliste 2. Klasse Nord-West

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei