Union Neufelden: "Hatten im Herbst unsere Probleme, haben aber das Beste daraus gemacht"

Details Donnerstag, 09. März 2023 16:01

Trotz einem durchwachsenen Frühjahr kam die Union BIOHORT Neufelden in der vergangenen Saison der 2. Klasse Nord-West als Vierter ins Ziel. Unter Trainer Michael Mahringer, der im letzten Sommer das Zepter übernommen hatte, fanden die Kicker aus dem oberen Mühlviertel in der aktuellen Meisterschaft wieder zur gewohnten Stärke, absolvierten eine ordentliche Hinrunde und wissen in der Tabelle lediglich den souveränen Herbstmeister aus Nebelberg vor sich. "Nach dem schwachen Frühjahr haben wir wieder in die Spur gefunden, wenngleich wir unsere Probleme hatten. Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse und den daraus resultierenden Absagen bzw. Verschiebungen haben wir zwischendurch den Rhythmus verloren, letztendlich aber das Beste daraus gemacht und sind mit dem bisherigen Abschneiden zufrieden. Zudem hat sich auch unser Reserve-Team ordentlich präsentiert und überwintert ebenfalls am zweiten Rang", erklärt der neue Coach.

Nur zwei Niederlagen

Nur gegen St. Peter und in Nebelberg musste sich die Mahringer-Elf geschlagen geben, teilte in Kirchberg und gegen Walding mit dem Gegner die Punkte und konnte die sieben übrigen Spiele allesamt gewinnen. "Die Niederlage gegen St. Peter war ärgerlich, zumal wir die Gegentore spät erhalten haben. In Nebelberg haben wir uns anständig präsentiert, letztendlich war der Herbstmeister aber zu stark. Darüberhinaus haben wir einige Punkte liegen lassen, hat vor allem das Unentschieden in Kirchberg weh getan, da wir in Minute 95 den Ausgleich kassiert haben", so Mahringer, der sich über vier Heimsiege freuen konnte - in der Fremde behielt der Zweitplatzierte drei Mal die Oberhand. "Nichtsdestotrotz sind wir gut durch den Herbst gekommen und haben uns eine vielversprechende Ausgangsposition verschafft".

Keine Transfers

Im Bezirk Rohrbach hat sich der Kader in der Winterpause nicht verändert, wenngleich mit Simon Hartl, der in den USA sein Auslandsstudium abgeschlossen hat, ein zentraler Mittelfeldspieler wieder zur Verfügung steht. "Da wir über einen ordentlichen Kader verfügen und ein gewisser Konkurrenzkampf herrscht, bestand kein Handlungsbedarf. Demzufolge war im Winter nichts geplant und haben auch keine Transfers getätigt", begründet der Coach die ereignislose Übertrittszeit.

Negativer Testspiel-Auftakt - schwierige Platzverhältnisse

In den beiden bisherigen Testspielen mussten die Mühlviertler jeweils Niederlagen einstecken: 0:2 gegen Kollerschlag und 3:5 gegen Wesenufer. "In einem tollen Match haben wir gegen Kollerschlag eine gute Performance abgeliefert, gegen Wesenufer hatten wir in der Defensive jedoch Probleme und haben fünf Tore kassiert", weiß Michael Mahringer, der mit seinem Team noch zwei Mal testet: am kommenden Sonntag gegen Klaffer und am 19. März gegen Perg/Windhaag. "Das Testspiel-Programm ist ein strammes und haben bewusst starke Gegner gewählt, um entsprechend gefordert zu werden. Nicht zuletzt aufgrund von Krankheiten ist die Vorbereitung bislang durchwachsen verlaufen. Zudem müssen wir Rücksicht auf den Platz nehmen, der im Herbst ramponiert wurde, im Sommer aber saniert wird. Am Beginn der Vorbereitung sind wir in die Halle ausgewichen, aber aktuell ist die Situation nicht einfach. Doch sämtliche Spieler ziehen voll mit und sind überaus engagiert und motiviert".

Mögliche Relegation im Visier

Die Union Neufelden kickt seit rund 25 Jahren in der 2. Klasse, demzufolge wär ein möglicher Aufstieg für die Mühlviertler reizvoll. "Wir überwintern am zweiten Platz und werden versuchen, auch am Ende der Saison dort zu stehen. Nach einer endlos langen Zeit in der 2. Klasse wäre ein Aufstieg eine tolle Sache und auch die Relegation wäre ein Erlebnis", meint der Trainer, der mit seiner Mannschaft erst am 2. April, im Heimspiel gegen Niederwaldkirchen, in die Rückrunde startet. "Die Nebelberger haben eine unglaublich starke Hinrunde absolviert und werden nur schwer abzufangen sein. Aber sollte der Herbstmeister schwächeln, werden wir versuchen, die Chance zu nutzen".

