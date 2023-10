2:1! Union Herzogsdorf/Neußerling stürzt Tabellenführer

Details Montag, 16. Oktober 2023 12:17

Am neunten Spieltag der 2. Klasse Nord-West stand das Kräftemessen zwischen der Sportunion Wunderrein Herzogsdorf/Neußerling und der Union St. Veit/M. auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem frischgebackenen Tabellenführer waren die Gäste zu favorisieren, zumal die Elf um Spielertrainer Manuel Fröhlich nach drei Siegen am Stück mit breiter Brust anreiste. Doch eine Woche nachdem die St. Veiter mit einem "Dreier" im Top-Spiel gegen St. Peter an die Tabellenspitze geklettert waren, mussten Kapitän Simon Rauöcker und Co. den Platz an der Sonne wieder räumen. Der bisherige Ligaprimus zog mit 1:2 knapp den Kürzeren und musste nach der zweiten Saisonniederlage die Heimreise mit leeren Händen antreten. Die Kicker aus Herzogsdorf hingegen fanden nach zwei Pleiten am Stück wieder in die Spur und halten nach dem vierten Sieg im fünften Heimspiel Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle.

Starke Falkner-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Obwohl Trainer Christian Falkner verletzungsbedingt auf Stürmer Jan Kozjak-Lesicki, der im Sommer ebenso wie Emil Halvax von Landesligist Admira Linz nach Herzogsdorf gewechselt war, verzichten musste, gingen die Heimischen vor rund 200 Besuchern engagiert ins Match und traten im Purolex-Part selbstbewusst auf. Die Herzogsdorfer verzeichneten mehr Spielanteile und schlugen daraus nach 20 Minuten Kapital, als Daniel Pröll einen Corner sehenswert ins lange Kreuzeck setzte und mit seinem sechsten Saisontreffer auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken blieb die Falkner-Elf am Drücker und schlug in Minute 32 abermals zu - nach einer Ecke konnten die Gäste den Ball nicht entscheidend klären, Halvax zog an der Stafraumgrenze ab und versenkte die Kugel im linken Eck. Bei strömendem Regen und starkem Wind brachte ein individueller Fehler den Tabellenführer kurz vor der Pause zurück ins Spiel. Nach einem weiten Pass rutschte Herzogsdorf-Verteidiger Thomas Santner am nassen Boden aus, ein Angreifer lief alleine auf das Tor zu, Keeper Christian Stöbich konnte den Schuss parieren, ehe Rauöcker per Abstauber den 2:1-Halbzeitstand besiegelte.

Dominante Gäste können kompakte Herzogsdorfer Defensive nicht knacken

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Habichler bekamen die Zuschauer ein komplett anderes Bild zu sehen. Die St. Veiter legten sofort den Vorwärtsgang ein und setzten die Hausherren unter Druck. Die Gäste dominierten zwar das Geschehen, agierten aber in dieser Phase nicht wirklich zwingend und konnten die kompakte und stabile Herzogsdorfer Defensive nicht knacken. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatte St. Veits Spielertrainer, der nach 60 Minuten auf den Platz gekommen war, den Ausgleich am Fuß. Fröhlich tauchte alleine vor dem Kasten der Heimischen auf und war an Goalie Stöbich schon vorbei, doch der ebenerst eingewechselte Paul Lanzerstorfer blockte den Schuss des 36-Jährigen. Bei dieser Aktion verletzte sich der Spielertrainer, musste den Platz wieder verlassen und durch den 18-jährigen Lukas Schütz ersetzt werden. Die Gäste blieben bis zum Schluss am Drücker, die St. Veiter taten sich jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren, liefen dem Rückstand vergeblich hinterher, mussten die zweite Saisonniederlage einstecken und sind nach nur einer Woche die Tabellenführung wieder los.

Alexander Katzmaier, stellvertretender Sportlicher Leiter Sportunion Herzogsdorf/Neußerling:

"In der ersten Halbzeit hat unsere Mannschaft spielerisch eine starke Leistung abgeliefert, nach der Pause aufopferungsvoll gekämpft und deshalb nicht unverdient gewonnen. Am Ende des Tages war der Sieg dann aber doch glücklich, da die St. Veiter in Durchgang zwei dominiert haben. Nichtsdestotrotz läuft es in dieser Saison bislang ganz gut. Auch wenn wir Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle gefunden haben, sind uns Aufstiegsambitionen fremd, zumal sich unsere Mannschaft in der Entwicklungsphase befindet".

