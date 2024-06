Union Putzleinsdorf 1b triumphiert in dramatischem Duell gegen SPG Walding/Rottenegg

Details Montag, 10. Juni 2024 23:03

In einem packenden Spiel der 26. Runde der 2. Klasse Nord-West setzte sich die Union Putzleinsdorf 1b mit 3:2 gegen die SPG Walding/Rottenegg durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm das Spiel in den letzten 30 Minuten Fahrt auf und bot den Zuschauern auf dem Sportplatz ein wahres Torfestival. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd der Gäste, die zwischenzeitlich ausglichen, entschieden die Putzleinsdorfer das Spiel in der Nachspielzeit zu ihren Gunsten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als die SPG Walding/Rottenegg früh durch aggressives Pressing Druck auf die Union Putzleinsdorf 1b ausübte. In der 7. Minute kamen die Gastgeber zu ihrer ersten guten Chance, als Jonas Bayer eine Traumflanke von Markus Peer per Kopfball aufs Tor brachte, jedoch am gegnerischen Torhüter scheiterte. Im Gegenzug hatte die Nummer 9 der Gäste eine gute Möglichkeit, die Flanke jedoch knapp verfehlte.

Die Gäste dominierten in der Anfangsphase und kamen in der 20. Minute zu einer hochkarätigen Chance, die jedoch ungenutzt blieb, als die Nummer 20 den Ball aus 7 Metern an die Stange setzte. Die Nervosität war auf beiden Seiten spürbar, und auch die Putzleinsdorfer hatten in der 28. Minute durch Alexander Wögerbauer eine Riesenchance, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieb. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Torfestival in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend, und in der 61. Minute gelang Leon Wögerbauer ein Wahnsinnstor aus 25 Metern, das die Putzleinsdorfer mit 1:0 in Führung brachte. Wenige Minuten später erhöhte Markus Höfler per Elfmeter auf 2:0, was die Hoffnungen der Gäste auf einen Sieg weiter dämpfte.

Doch die SPG Walding/Rottenegg gab nicht auf. In der 77. Minute verkürzte Dominik Stöbich nach einer Ecke zum 2:1, und die Gäste erhöhten weiter den Druck. In der 90. Minute gelang Florian Sigmund der Ausgleich zum 2:2, was die Spannung ins Unermessliche trieb. Doch die Putzleinsdorfer bewiesen in der Nachspielzeit Nervenstärke. Alexander Wögerbauer erzielte in der 90. Minute mit einem Traumtor das 3:2 und sicherte damit den Heimsieg für die Union Putzleinsdorf 1b.

Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem 3:2-Sieg für die Union Putzleinsdorf 1b, die damit in einem spannenden und dramatischen Spiel die Oberhand behielt. Die SPG Walding/Rottenegg muss nun in die Relegation, während die Putzleinsdorfer diesen wichtigen Sieg feiern können.

2. Klasse Nord-West: Union Putzleinsdorf 1b : Walding/Rottenegg - 3:2 (0:0)

96 Alexander Wögerbauer 3:2

92 Florian Sigmund 2:2

77 Dominik Stöbich 2:1

71 Markus Höfler 2:0

63 Leon Wögerbauer 1:0

