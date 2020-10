Kirchberg/Donau findet gegen Hartkirchen zurück in die Spur

Details Montag, 12. Oktober 2020 10:05

Für den UFC Raika Hartkirchen gab es in der Heimpartie gegen die TSU Kirchberg ob der Donau, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Kirchberg/Donau wurde der Favoritenrolle gerecht.

Bis zum ersten Treffer dauerte es aber ziemlich lange. Viele gefährliche Torszenen bekamen die Zuschauer nicht zu sehen, was unter den schwierigen Bedingungen auch verständlich schien. Erst kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Marcel Falkner das 1:0 zugunsten des UFC Hartkirchen (40.). Zur Pause war das Heimteam im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Spiel gedreht

Im zweiten Durchgang fielen dafür mehr Tore, zum Leiden der heimischen Fans aber nur für den Kontrahenten. Manuel Reisinger beförderte das Leder zum 1:1 von Kirchberg/D. in die Maschen (58.). In der Schlussphase markierte Alexander Mühlparzer schließlich das 1:2. Tadeas Sedlak stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 1:3 für die TSU Kirchberg ob der Donau her (86.). Am Ende nahm Kirchberg/Donau bei Hartkirchen einen Auswärtssieg mit.

Der UFC Raika Hartkirchen verliert nach dieser Runde wieder einen Platz und steht nun an zwölfter Stelle. Mit erst einem Sieg und drei Remis ist die Bilanz noch dürftig.

Die TSU Kirchberg ob der Donau verbessert sich um zwei Ränge und verweilt auf Platz zehn. Mit dem zweiten Saisonsieg in der Tasche konnte man einen kleinen Vorsprung auf die hinteren Plätze erspielen.

2. Klasse Nord-West: UFC Raika Hartkirchen – TSU Kirchberg ob der Donau, 1:3 (1:0)

40 Marcel Falkner 1:0

58 Manuel Reisinger 1:1

82 Alexander Muehlparzer 1:2

86 Tadeas Sedlak 1:3