Herzogsdorf-Neußerling findet gegen St. Veit zurück in die Spur

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 22:20

Herzogsdorf setzte sich standesgemäß gegen die Union St. Veit/M. mit 4:0 durch. An der Favoritenstellung ließ der Gastgeber keine Zweifel aufkommen und trug gegen St. Veit i.M. einen Sieg davon.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden. Ein Doppelpack brachte die Union Herzogsdorf-Neußerling in eine komfortable Position: Bernhard Zauner war gleich zweimal zur Stelle (22./30.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Platzverweis und zweiter Doppelpack

Patrick Burgstaller sorgte gleich nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse und machte das 3:0 perfekt. Mit der Ampelkarte für Julian Durstberger mussten die Hausherren einen kleinen Rückschlag hinnehmen, ließen sich aber nicht beirren und behielten weiter die Kontrolle. Schließlich tat es Burgstaller seinem Teamkollegen Zauner gleich und machte in der Nachspielzeit seinen Doppelpack rund.

Im Tableau hatte der Sieg der Union Herzogsdorf-Neußerling keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Herzogsdorf derzeit auf dem Konto. Nach vier sieglosen Spielen ist der Gastgeber wieder in der Erfolgsspur.

Die Union St. Veit/M. belegt mit drei Punkten den letzten Platz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Gäste im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 29 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Nord-West.

2. Klasse Nord-West: Union Herzogsdorf-Neußerling – Union St. Veit im Mühlkreis, 4:0 (2:0)

22 Bernhard Zauner 1:0

30 Bernhard Zauner 2:0

49 Patrick Burgstaller 3:0

93 Patrick Burgstaller 4:0