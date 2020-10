SV Aschach/Donau bekommt ersten Dämpfer von St. Martin/M. 1b verpasst

Details Montag, 19. Oktober 2020 15:05

Gegen die SU St. Martin/M. 1b zeigte sich der SV Sparkasse Aschach an der Donau nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 3:2, die erste Niederlage der Aschacher.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

In der ersten Halbzeit passierte erst einmal lange nicht wirklich viel. Gregor Rechberger nutzte die Chance für die SU St. Martin/M. 1b und beförderte in der 32. Minute das Leder per Elfmeter zum 1:0 ins Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Premm in letzter Sekunde

Das 1:1 des SV Sparkasse Aschach an der Donau stellte Leander Jomrich sicher (55.). Dass St. Martin/M. 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Richard Mayr, der in der 80. Minute zur Stelle war. Kurz vor Schluss traf Lukas Wimmer für den SV Aschach/Donau (93.). Thomas Premm machte die Überraschung in der Nachspielzeit (94.) perfekt und brachte die SU St. Martin/M. 1b in Führung. Schließlich strich St. Martin/M. 1b die Optimalausbeute gegen Aschach/D. ein.

Nach diesem Erfolg steht die SU St. Martin/M. 1b auf dem fünften Platz der 2. Klasse Nord-West. Mit dem Sieg baute die SU St. Martin/M. 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte St. Martin/M. 1b sechs Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Sparkasse Aschach an der Donau 23 Zähler zu Buche. Trotzdem muss man die Tabellenführung abgeben und verweilt erst einmal auf dem zweiten Tabellenplatz.

2. Klasse Nord-West: SU St. Martin/M. 1b – SV Sparkasse Aschach an der Donau, 3:2 (1:0)

32 Gregor Rechberger 1:0

55 Leander Jomrich 1:1

80 Richard Mayr 2:1

93 Lukas Wimmer 2:2

94 Thomas Premm 3:2