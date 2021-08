UFC Hartkirchen hat Luft nach oben - Neufelden mit Auswärtssieg

Details Montag, 23. August 2021 09:02

Die Union Neufelden fügte dem UFC Raika Hartkirchen am Sonntag die zweite Saisonniederlage bei und siegte mit 2:1. 120 Zuseher auf dem Sportplatz Hartkirchen waren dabei anwesend.

Der UFC Hartkirchen geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Mag. Klaus Winkelmeier, BA einen schnellen Einstiegstreffer zum 1:0 für die Union Neufelden erzielte. Kevin Kainerstorfer erhöhte für die Union Neufelden auf 2:0 (26.). Die Hintermannschaft von Hartkirchen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Kurzes Fazit der ersten Hälfte: Die Gäste aus Neufelden erspielten sich viele Torchancen und führten somit verdient mit 2:0. Bei diesem Spielstand pfiff Schiedsrichter Klaus Schuster zur Halbzeitpause.



Kein Ausgleich mehr



In der 58. Minute brachte Lukas Knogler den Ball im Netz von der Union Neufelden unter. Obwohl den Gästen aus Neufelden nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der UFC Raika Hartkirchen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Mit einer Ausbeute von sechs Punkten sicherte sich der UFC Hartkirchen in der letzten Saison Platz zwölf, zurzeit steht man punktelos auf Rang 12.

22 Punkte – so lautete die Bilanz der Union Neufelden in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz vier. Mit sechs Punkten auf der Habenseite steht Neufelden derzeit auf dem zweiten Rang. Gelungener Start in die Saison also.

2. Klasse Nord-West: UFC Raika Hartkirchen – Union Neufelden, 1:2 (0:2)

9 Klaus Winkelmeier 0:1

26 Kevin Kainerstorfer 0:2

58 Lukas Knogler 1:2

