St. Martin/Mühlkreis 1b lässt es richtig krachen - 4:1-Heimsieg gegen St. Stefan

Details Sonntag, 22. August 2021 17:10

Die Union Waldmark St. Stefan steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen die SU St. Martin/Mühlkreis 1b mit 1:4. 180 Zuseher im Aubachstadion St. Martin/Mühlkreis durften zwei Tore von Gregor Rechberger für das Heimteam sehen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Union Waldmark St. Stefan bereits in Front: Patrik Lindorfer markierte in der fünften Minute die Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Richard Mayr zum Ausgleich für St. Martin/Mühlkreis 1b. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorne haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.



Eindeutiges Ergebnis



Marvin Lorenz stellte die Weichen für die SU St. Martin/Mühlkreis 1b allerdings auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war. Gregor Rechberger beseitigte mit seinen zwei Toren (78./87.) die letzten Zweifel am Sieg des Spitzenreiters. Am Ende verbuchte St. Martin/Mühlkreis 1b gegen St. Stefan die maximale Punkteausbeute. Ein durchaus in dieser Höhe verdienter Heimsieg.

Die insgesamt elf Matches bescherten der SU St. Martin/Mühlkreis 1b in der vergangenen Saison 19 Punkte und den fünften Platz. Aktuell steht man souverän auf Platz eins.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für die Union Waldmark St. Stefan wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem siebten Rang steht.

2. Klasse Nord-West: SU St. Martin/M. 1b – Union Waldmark St. Stefan, 4:1 (1:1)

5 Patrik Lindorfer 0:1

43 Richard Mayr 1:1

54 Marvin Lorenz 2:1

78 Gregor Rechberger 3:1

87 Gregor Rechberger 4:1

