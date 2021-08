Schierz trifft – Herzogsdorf-Neußerling siegt zuhause mit 1:0 gegen St. Peter am Wimberg

Details Sonntag, 29. August 2021 23:23

Die Union St. Peter am Wimberg hatte am Samstag gegen die Union Herzogsdorf-Neußerling mit 0:1 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. 111 Zuseher verfolgten die Partie im Suhn-Park Herzogsdorf.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase keine von beiden, doch in der 17. Spielminute hält Union St. Peter am Wimberg-Torhüter Simon Pichler einen guten Torschuss von der Union Herzogsdorf-Neußerling. Sebastian Schierz brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Herzogsdorf/Neußerling aber schließlich über die Linie (26.). Kurz vor der Pause gab es für die Heimmannschaft noch einen Freistoß, welcher allerdings nichts einbrachte. Beim Stand von 1:0 für Union Herzogsdorf-Neußerling pfiff Schiedsrichter Günter Ullmann zur Halbzeitpause.



Chancen, aber keine Tore



In der zweiten Spielhälfte gab es auf beiden Seiten einige Chancen, aber es fielen dabei keine Tore. Die nennenswerteste Aktion lieferte sicherlich ein scharf geschossener Freistoß von der Union Herzogsdorf-Neußerling, welcher allerdings vom Torhüter der Gäste, Pichler, wieder souverän gehalten wurde. Und kurz vor Schluss, in der 89. Minute, hatten auch noch die Gäste aus St. Peter am Wimberg eine gute Kopfballchance, welche aber von Torhüter Christian Stöbich pariert wurde. Es fielen also keine weiteren Tore; so reichte der Heimmannschaft der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.





Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Herzogsd/N. freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz vier. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz der Union Herzogsdorf-Neußerling.

Durch diese Niederlage fällt St. Peter/Wimberg in der Tabelle auf Platz zehn zurück.

2. Klasse Nord-West: Union Herzogsdorf-Neußerling – Union St. Peter am Wimberg, 1:0 (1:0)

26 Sebastian Schierz 1:0

