Neundlinger netzt nacheinander - St. Veit im Mühlkreis mit 2:1-Sieg gegen Aigen-Schlägl

In der 2. Klasse Nord-West gewann am Samstag die Union St. Veit im Mühlkreis das Spiel gegen die Union Aigen-Schlägl 2:1. Vor 150 Zusehern am Sportplatz Union St. Veit im Mühlkreis tat sich bei den Gastgebern der Doppeltorschütze Moritz Neundlinger hervor.

Die anwesenden 150 Zuseher wurden schon früh zu Spielbeginn Zeuge eines Tores: David Ghaly verwandelte per Foulelfmeter zur 1:0-Führung für die Gäste der Union Aigen-Schlägl gegen die Union St. Veit im Mühlkreis. In der 30. Minute gab es von Schiedsrichter Abdirahman Rauf zurecht eine verordnete Trinkpause. Kurz vor dem Pausenpfiff musste die Union Aigen-Schlägl den ersten Gegentreffer von Moritz Neundlinger zum 1:1 hinnehmen (39.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen, der Unparteiische pfiff beim Zwischenstand von 1:1 zur Pause ab.



Neundlinger mit zweitem Tor



Nur drei Minuten nach Wiedereinlaufen beider Mannschaften folgte Tor Nummer drei: Der Treffer zum 2:1 sicherte der Union St. Veit im Mühlkreis nicht nur die Führung – es war auch bereits das zweite Tor von Neundlinger in diesem Spiel (48.). In der 59. Minute fand die zweite Trinkpause aufgrund der hohen Temperaturen statt. Gerade die letzten Minuten dieser Partie erweckten den Eindruck, dass beide Teams hier einen Punkt mitnehmen wollen, doch die Union St. Veit im Mühlkreis brachte die Führung souverän über die Zeit. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierten die Gastgeber schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.





Nach der vierten Runde in der 2. Klasse Nord-West sieht es für beide Mannschaften nun folgend aus: St. Veit im Mühlkreis freut sich über einen Sprung in der Tabelle auf den achten Platz und steht dort mit sechs Punkten und einem 4:10-Torverhältnis.





Spielgegner Union Aigen-Schlägl rutschte währenddessen auf den neunten Platz ab und befindet sich dort ebenfalls mit sechs Punkten und einem 5:4-Torverhältnis.

2. Klasse Nord-West: Union St. Veit im Mühlkreis – Union Aigen-Schlägl, 2:1 (1:1)

3 David Ghaly 0:1

39 Moritz Neundlinger 1:1

48 Moritz Neundlinger 2:1

