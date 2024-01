Union Maria Neustift: "Sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden"

Details Mittwoch, 03. Januar 2024 18:17

Die Union Maria Neustift ist eine der wenigen treuen und beständigen Mannschaften der 2. Klasse Ost, die in manchen Saisons weiter oben, und in anderen Saisons wieder weiter unten in der Tabelle aufzufinden ist. Nach der Hinrunde der aktuellen Saison rangieren die Schützlinge von Cheftrainer Andreas Hörmann, der seit vergangenem Sommer im Amt ist, auf dem 5. Tabellenrang mit nur zwei Punkten Abstand zum Relegationsplatz. Somit darf man durchaus gespannt sein, ob sich die Grün-Weißen in der Rückrunde ein Duell um den Aufstieg mit Großraming, Wartberg und Ternberg liefern, oder ob man am Ende der Saison doch der 2. Klasse Ost die Treue hält.

Solide Hinrunde nach holprigem Start

Mit dem neuen Cheftrainer Andreas Hörmann konnte man im Sommer einen neuen Cheftrainer an Bord holen, mit dem es in der Tabelle wieder bergauf gehen sollte. Zu Beginn der Saison musste man in den ersten beiden Partien jedoch direkt acht Gegentore hinnehmen - sechs davon im 1:6 Debakel gegen den Tabellenführer aus St.Ulrich. "Wir kassieren leider oft zu viele Tore" hadert Sektionsleiter Martin Steinparzer mit den teilweise hohen Niederlagen. Dennoch konnten sich die Kicker aus der idyllischen Gemeinde zwischen dem Enns- und dem Ybbstal im Laufe der Spielzeit stabilisieren und mit ein bisschen Glück, hätte man gar auf dem Relegationsplatz überwintern können. "Der Herbst ist insgesamt wirklich gut für uns gelaufen. Nur die Niederlage im letzten Spiel tut ein wenig weh." blickt Steinparzer auf die bittere 3:0 Auswärtsniederlage gegen den Vorletzten aus Dietach.

Ruhiger Winter mit Trainingslager im Burgenland

Die Winterpause wird in Maria Neustift wie gewohnt eher ruhig verlaufen. Man plant weder Zu-, noch Abgänge und wird mit einer unveränderten Mannschaft in die Rückrunde starten. Mitte Jänner starten die Grün-Weißen in die Vorbereitung und im Februar fährt man dann auf Trainingslager nach Steinbrunn im Burgenland, bei der Hörmann seiner Mannschaft den taktischen Feinschliff für die Rückrunde verleihen kann. An eine mögliche Relegation oder einen Aufstieg denkt man in Maria Neustift momentan noch nicht, man möchte realistisch bleiben und nach der soliden Hinrunde nicht in den Größenwahn verfallen. "Wenn wir am Ende der Saison dort stehen, wo wir aktuell sind, sind wir definitiv zufrieden mit der Saison" blickt Steinparzer demütig auf die anstehende Rückrunde voraus.