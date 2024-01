ASV Bewegung Steyr "Müssen realistisch bleiben"

Details Donnerstag, 11. Januar 2024 07:35

Dass die zweite Saison in der 2. Klasse Ost keine leichte werden würde, war den Verantwortlichen des ASV Bewegung Steyr wohl bewusst - dennoch hätte man sich nach der ersten Saisonhälfte wohl eine bessere Punkteausbeute als 15 Punkte aus 12 Partien gewünscht. Mit dem erfahrenen Trainer Helmut Kiss und dem torgefährlichen Offensivspieler Anes Kaltak konnte man im Sommer doch zwei spannende Personalien unter Vertrag nehmen, mit denen man wieder in die oberen Tabellenrängen drängen wollte. Doch momentan ist mit dem 7. Tabellenplatz noch das Mittelfeld die harte Realität für die Steyrer.

Auf Lichtblicke folgen zumeist Rückschläge

Im ersten Spiel der Saison wussten die Steyrer direkt zu überzeugen und man konnte das Lokalderby gegen den derzeit amtierenden Tabellenführer aus St.Ulrich die bislang einzige Saisonniederlage hinzufügen. Nachdem man in der zweiten Runde spielfrei hatte, fanden die Steyrer plötzlich gar nicht mehr in die Spur. Am 3. Spieltag setzte es eine 5:2 Auswärtsniederlage in Ternberg und am Spieltag danach musste man sich gegen Maria Neustift mi 2:4 geschlagen geben. Insbesondere die vielen Gegentore ärgern Cheftrainer Kiss besonders "Wir kassieren leider die meisten unserer Tore nicht wegen der überragenden Qualität der gegnerischen Spielzüge, sondern wegen unserer fahrlässigen Eigenfehlern.". Diese Eigenfehler konnte man auch in den folgenden Spielen der Hinrunde nie wirklich einstellen. Mit 27 erzielten Treffern hat man zwar mehr Treffer als die Tabellennachbarn, doch auch die Chancenverwertung ist bei den Steyrern ein großes Thema.

Stabilität als Rückrundenziel

"Es muss uns einfach gelingen, unsere individuellen Fehler abzustellen und unsere Chancen effizienter zu verwerten. Daran werden wir in der Vorbereitung definitiv arbeiten." blickt Kiss auf die anstehenden Baustellen. Transfertechnisch wird es voraussichtlich keine Bewegungen geben - die Tabellensituation veranlasst die Steyrer derzeit nicht zu einem etwaigen Angriff auf dem Transfermarkt der Winterpause. Mit unverändertem Kader und dem gleichen Trainer sollen dann am Ende der Saison definitiv mehr Punkte herausspringen als bisher. Am Potential des aktuellen Kaders zweifelt der Trainer jedenfalls nicht - mit einer Systemstellung möchte Taktikfuchs Kiss dem Team in der Rückrunde neue Impulse mitgeben. "Wir wollen nun einfach stabiler werden und uns tabellarisch auch noch einmal nach oben verbessern. Das muss unser Anspruch für die Rückrunde sein." nimmt Kiss die Mannschaft nun in die Pflicht.

