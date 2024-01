Neuer Trainer für die SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors

Details Dienstag, 23. Januar 2024 11:13

Nach 20 im Frühjahr gesammelten Punkten sprangen für die SV Grün-Weiß Micheldorf Juniors im Herbst lediglich zwölf Zähler heraus, weshalb es für die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten - nach einem siebenten Rang in der vergangenen Saison - in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Ost bislang nur zum zehnten Platz reichte. Dabei waren die jungen Kremstaler gut aus den Startblöcken gekommen und konnten von den ersten drei Spielen zwei gewinnen. Damit hatten die Grün-Weißen ihr Pulver aber fast schon verschossen, standen in den übrigen zehn Partien einem weiteren Sieg sechs Niederlagen gegenüber. Elf der zwölf bislang gesammelten Punkte holten die Micheldorfer auf eigener Anlage, in der Fremde warten die Juniors hingegen seit bereits 2. April 2023 vergeblich auf ein Erfolgserlebnis und ergatterten in den letzten zehn Auswärtsspielen nur mickrige zwei Zähler.

Rene Höffler übernimmt das Trainerzepter

Nach vier sieglosen Spielen am Ende der Hinrunde wurde in Micheldorf der Trainer gewechselt. Der Linzer Rene Höffler übernahm die Betreuung der Juniors und folgte Franz Dorfer nach. Unter anderem war der 30-Jährige beim ASV St. Marienkirchen/Polsenz als Co-Trainer und Cheftrainer sowie beim SV Traun als Nachwuchscoach tätig. Höffler ist Inhaber der UEFA-B-Lizenz und möchte die grün-weißen Juniors im Frühjahr wieder nach vorne bringen. „Bis zum Sommer ist noch ein Platz in den Top-Fünf möglich. Das große Ziel ist aber der Aufstieg in die 1. Klasse in der nächsten Saison“, erklärt der neue Übungsleiter seine ehrgeizigen Ziele.

"Lieber gewinne ich 1:0 statt 5:3"

Die Vorbereitung auf die Rückrunde hat bereits begonnen. Drei Mal pro Woche wird trainiert, dabei möchte sich der Neo-Coach einen Überblick über den Kader sowie die Stärken und Schwächen der Mannschaft verschaffen. „Ein guter Defensivverbund ist mir besonders wichtig. Lieber gewinne ich 1:0 statt 5:3“, so Höffler, dessen großes Vorbild als Trainer Jürgen Klopp ist.



Der bisherige Betreuerstab der Micheldorf Juniors mit Jürgen Mitterhauser, Bernhard Watzer und Marcel Lungenschmid bleibt weiterhin erhalten. Das erste Meisterschaftsspiel der Juniors im neuen Jahr findet Mitte März in Weyer statt.