USV St. Ulrich Juniors: Der Herbstmeister geht zuversichtlich in die Rückrunde

Details Montag, 04. März 2024 20:12

Erst seit heuer im regulären Meisterschaftsbetrieb vertreten, sorgen die USV St. Ulrich Juniors in ihrer Debütsaison in der 2. Klasse Ost gleich für mächtig Furore. Mit acht Siegen, drei Unentschieden und lediglich einer Niederlage – am ersten Spieltag gegen ASV Bewegung Steyr – lacht die junge Garde des Landesligisten als Herbstmeister von der Tabellenspitze. Im Gespräch mit Erfolgscoach Peter Ritt analysiert Ligaportal die Hinrunde, die Wintervorbereitung und die Ambitionen für die zweite Saisonhälfte.

Ausmaß des Erfolges war nicht ganz abzusehen

Wäre man vor der Saison an den Headcoach herangetreten und hätte diesem mitgeteilt, dass man zwölf Spiele später mit vier Punkten Vorsprung auf die Verfolger aus Großraming und Wartberg/Kr. die Tabelle anführt, wäre dieser wahrscheinlich zu einem ungläubigen Schmunzeln hingerissen gewesen. „Die Hinrunde war überraschend gut. Ich war überzeugt, dass wir spielerisch auf einem Level mit den Gegnern sind, körperlich habe ich nicht erwartet, dass meine Jungs auf Anhieb so mithalten können.“

Mit unverändertem Kader und ohne Niederlage in der Vorbereitung

Die ungeschlagene Serie der Juniors, welche seit 20. August 2023 Bestand hat, konnte in der bisherigen Vorbereitung prolongiert werden. „Mit der Vorbereitung bin ich so weit zufrieden. Abgesehen von ein paar angeschlagenen Spielern mit kleineren Verletzungen, sind wir bisher vom groben Verletzungspech verschont geblieben. Bis zur Meisterschaft hoffe ich, dass alle wieder fit sind.“

Hinsichtlich Wintertransfers hielt man sich beim Verein aus Steyr-Land indes zurück. „Transfermäßig hat sich bei uns nichts getan. Wir setzen weiterhin auf junge Spieler aus dem eigenen Verein, haben momentan zusätzlich zwei bis drei Spieler aus der U16 dabei.“

Tabellarisch keine klar definierten Ziele

Trotz des Herbstmeistertitels bleibt man bei den USV St. Ulrich Juniors jedoch realistisch, werden hinsichtlich der Ziele für die zweite Saisonhälfte kleine Brötchen gebacken. „Unser Ziel ist es, so lange wie möglich vorne dabei zu bleiben. Die Favoriten sind trotzdem die gestandenen Mannschaften knapp hinter uns in der Tabelle. Sollte es am Ende zum Aufstieg oder gar zum Meistertitel reichen, freuen wir uns natürlich, wenn nicht, ist das auch kein Beinbruch“ so Trainer Peter Ritt.

Am ersten Spieltag erwarten die Juniors in knapp zwei Wochen vor heimischer Kulisse die Nachbarn vom ASV Bewegung Steyr. Jener Verein, der für die letzte Niederlage der Ritt-Elf verantwortlich ist. „Das sind unsere Nachbarn, für uns das Derby schlechthin. Da sind wir zusätzlich motiviert und werden versuchen alles herauszuholen.“ Man kann also gespannt sein, in welche Sphären der Höhenflug der USV St. Ulrich Juniors im Frühjahr 2024 noch reichen kann.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.