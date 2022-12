SV Losenstein: "Spielen keinen schlechten Fußball, belohnen uns aber nicht"

Details Mittwoch, 21. Dezember 2022 11:35

Der SV Losenstein ist seit geraumer Zeit im Niemandsland der Tabelle präsent, kam im Vorjahr als Siebenter ins Ziel und überwintert in der aktuellen Saison der 2. Klasse Ost am achten Rang. "Wir haben gewusst, dass wir mit Top-Teams wie den Dietach Juniors oder dem Vizemeister aus Ried vermutlich nicht werden mithalten können, hätten aber doch gedacht, uns in der Tabelle weiter oben präsentieren zu können. Das wäre auch durchaus möglich gewesen, doch die Tabelle spiegelt die Leistungen der Mannschaft nicht wider", erklärt Sportchef Fabian Musenbichler.

Gelungenem Start folgte mäßige zweite Herbsthälfte

aberDie Mannen von Trainer Christoph Mader, der seit Sommer das Zepter schwingt, kamen gut aus den Startblöcken und blieben in den ersten fünf Spielen ungeschlagen. In den sieben übrigen Partien mussten die Traunviertler jedoch vier Niederlagen einstecken. "Nach dem gelungenen Saisonstart ist es in der zweiten Herbsthälfte leider weniger gut gelaufen. Die Leistungen waren zwar über weite Strecken ansprechend und konnten den Top-Teams zumeist auf Augenhöhe begegnen, haben gegen vermeintlich schwächere Mannschaften aber unnötig Punkte liegen lassen", spricht Musenbichler etwa die Niederlage gegen Maria Neustift an.

Daheim noch ohne "Dreier" - wenig Gegentore, aber auch vorne nicht viele Treffer

14 der 16 bislang gesammelten Punkte holten die Kicker aus dem Bezirk Steyr-Land in der Fremde, von den vier bisherigen Heimspielen konnte die Mader-Elf aber kein einziges gewinnen. Während nur die Top-Drei der Tabelle weniger Gegentore kassierten, durften lediglich zwei Teams weniger Treffer bejubeln. "Der fehlende Knipser bzw. die mangelnde Effizienz war unser größtes Problem. Die Mannschaft spielt keinen schlechten Fußball, belohnt sich aber nicht. In der Defensive hingegen hat es nahezu perfekt funktioniert. An den bislang nur 17 Gegentoren kann man erkennen, dass wesentlich mehr möglich gewesen wäre. Aber wenn man vorne nicht regelmäßig trifft, tut man sich schwer und kommt nicht entscheidend vom Fleck", weiß der Sportchef, wo der Schuh besonders stark drückt.

Ein Heimkehrer und zwei Neuerwerbungen - Trainingslager in Kroatien

Im Rahmen der Vorbereitung, die am 16. Januar in Angriff genommen wird, steht auch ein Trainingslager in Kroatien auf dem Programm, das Anfang März in Medulin abgehalten wird. Beim Trainingsauftakt wird Coach Mader drei neue Kräfte begrüßen können. Nach einigen Jahren bei Landesligist St. Ulrich kehrt Michael Niederhofer wieder zurück zu seinem Stammverein. Auch Elias Caliskan, Sohn von Co-Trainer Murat Caliskan, streift im neuen Jahr das SVL-Trikot über. Zudem wechselt Raffaele Cernigliaro der Liebe wegen von Ternberg nach Losenstein. "Damit ist unser Transfer-Programm abgeschlossen, wird sich im Winter nichts mehr tun", weiß Fabian Musenbichler und freut sich, dass mit Jürgen Gallner, der zuletzt in Garsten tätig war, ein neuer Torwart-Trainer zur Verfügung steht. Felix Baumgartner ist hingegen nicht mehr dabei, der Jung-Kicker möchte im neuen Jahr sein Talent in St. Ulrich unter Beweis stellen.

Platz 3 im Visier

Da in der Tabelle die vor der Mader-Elf klassierten Mannschaften in Reichweite sind und selbst der Drittplatzierte aus Waldneukirchen nur wenige Punkte mehr am Konto hat, kann es für die Traunviertler in der zweiten Meisterschaftshälfte noch relativ weit nach oben gehen. "Wir sind von der Qualität der Mannschaft überzeugt und nehmen uns für das neue Jahr viel vor. Für ganz vorne wird es nicht mehr reichen, aber bis zum dritten Platz ist alles möglich", blickt Musenbichler der Rückrunde optimistisch entgegen. "Zum einen erwarten uns noch acht Heimspiele, und zum anderen, wollen wir ähnlich gut starten wie im Herbst. Sollte uns das gelingen und lassen dann nicht nach, ist ein großer Sprung in der Tabelle realistisch, möglicherweise bis zum dritten Platz".