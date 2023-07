"Der Zug soll langfristig in Richtung 1. Klasse gehen" – SV Weyer Sportchef Martin Gröbl im Interview!

Details Mittwoch, 19. Juli 2023 15:41

Der SV Weyer beendete die letzte Spielzeit auf dem guten fünften Platz und konnte sich so nach einer mäßigen Vorsaison einigermaßen rehabilitieren. Sonderlich viel tat sich in der Übertrittszeit beim Traditionsverein nicht, man freut sich lediglich auf einige junge Talente, die nun aus der letztjährigen U16 in den Erwachsenenfußball aufrücken. Zudem strebt man langfristig eine Rückkehr in die 1. Klasse an, blickt aber auch aufgrund der antretenden 1b-Mannschaften in eine ungewisse Spielzeit. Ligaportal besprach jene Themen mit Martin Gröbl, dem Sportlichen Leiter des Klubs.

Ligaportal: Ihr habt eine grundsolide Meisterschaftssaison 2022/23 gespielt. Wie bewerten Sie die letzte Spielzeit?

Gröbl: „Wir sind recht zufrieden gewesen damit. Nach der Hinrunde waren wir auf dem fünften Platz, den wollten wir unbedingt halten. Das ist uns auch gelungen, wir haben dann sogar mit dem vierten Platz geliebäugelt, das ging sich dann aber nicht mehr aus.“

Ligaportal: Was hat sich bei euch in der Übertrittszeit getan?

Gröbl: „Eigentlich so gut wie garnichts. Lukas Berger konnten wir nach einer Leihe fix verpflichten und Philip Ortner – das ist auch ein gebürtiger Weyrer – hat seinen Pass wieder nach Weyer gelegt, der war in Hollenstein.“

Ligaportal: Wie sieht es mit dem restlichen Kader aus, sind alle fit?

Gröbl: „Julian Rodlauer hat sich verletzt, der wird noch eine Zeit lang ausfallen. Sonst sind alle fit. Die U16 hat sich aufgelöst, da rücken auch einige in die Kampfmannschaft und Reserve. Das freut uns ganz besonders, einige konnten schon in der KM und Reserve reinschnuppern.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die nächste Saison vor?

Gröbl: „Wir streben eine Rangverbesserung an, wollen also wieder oben dabei sein. Auch uns taugt das mit den vielen 1b-Mannschaften nicht, da weiß man nicht was daherkommt. Da war bei der Sitzung auch keiner so richtig beeindruckt darüber, was der Verband da gemacht hat.“

Ligaportal: Habt ihr irgendwelche Langzeitziele im Verein definiert?

Gröbl: „Ja, der Zug soll schon in Richtung 1. Klasse gehen. Bei uns bekommt kein Spieler Geld, wir wollen das aus eigener Kraft schaffen. Wir machen eine tolle Jugendarbeit und wenn da so wie jetzt mit der U16 was nachkommt, hilft das schon enorm.“

Ligaportal: Wie sieht bei euch die Vorbereitung aus?

Gröbl: „Wir haben fünf Vorbereitungsspiele und haben auch einen Teambuilding-Tag. Ansonsten ist das Programm sehr klassisch, wir fahren erst im Winter wieder auf ein Trainingslager. Letzte Woche haben wir begonnen mit dem Training.“

