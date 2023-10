Disziplinierte Großraminger fügen Tabellenführer Wartberg/Krems erste Niederlage zu

Details Montag, 09. Oktober 2023 10:57

In der achten Runde der 2. Klasse Ost kam es zum mit Spannung erwarteten sportlichen Kräftemessen zwischen der Union Großraming und der Union Wartberg an der Krems. Die Hausherren aus Großraming spielten bis dato eine recht ordentliche Saison, standen im Vorfeld der Partie auf Rang drei. Beim Gegner aus Wartberg gehen dem neutralen Beobachter bisher die Superlative aus. Über viele Jahre hinweg bloß Nachzügler, spielt man heuer nicht nur vorne mit, sondern war vor der Partie mit sechs Siegen und einem Unentschieden aus sieben Runden überlegener Tabellenführer.

Großraming ließ Wartberg kommen

Das Tospiel der Runde in der 2. Ost begann zunächst ein wenig verhalten. Die Heimelf aus Großraming wollte zunächst kompakt agieren, dem Tabellenführer nicht ins offene Messer laufen. So neutralisierten sich die Blöcke, wenngleich Wartberg zunächst mehr Spielanteile hatte. Die Hausherren machten es den Gästen aber schwer, wussten genau, welche Spieler es besonders zu verteidigen galt, Wartberg fand in letzter Konsequenz nicht die erforderlichen Mittel, um Großraming weh zu tun. Wenn die Gäste dann doch einmal durchkamen, war Alexander Urban im Tor der Hausherren auf dem Posten. Auch Großraming wurde nach vorne aktiv, so scheiterte einmal Stefan Kerschbaumsteiner, die Aktion wurde nachher aber aufgrund von Abseits annulliert.

Standard brachte die Entscheidung

In der zweiten Halbzeit wurde das Visier der Großraminger allmählich geöffnet. Nach einem Eckball legte Schott auf Thomas Seyerlehner ab, der es sich nicht nehmen ließ, kurz nach der Stundenmarke auf 1:0 zu stellen. Wartberg reagierte mit wütenden Angriffen, die Gäste versuchten noch einmal alles. Die wohl beste Chance hatte man kurz vor dem Schlusspfiff, als ein Stürmer der Wartberger zum Abschluss kam, Urban war bei dem Versuch aus spitzem Winkel aber auf dem Posten.

Zu diesem Zeitpunkt hätte die Partie andererseits bereits auf Eis gelegt sein können, so reklamierte Großraming nach 80 Minuten auf Strafstoß, da Kilian Stangl im Strafraum zu Boden befördert wurde, die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber stumm. Letztlich reichte es für die Hausherren dennoch zum Heimsieg, Wartberg ist damit die Serie ohne Niederlage los, Großraming pirschte sich umgekehrt auf vier Punkte heran.

Johann Fürweger, Trainer Union Großraming:

„Wir haben es ein wenig taktisch angelegt, haben Wartberg kommen lassen, wollten dem Tabellenführer nicht ins offene Messer laufen. Wir wussten, dass sie super Einzelspieler mit klasse Legionären, hatten, so sind etwa die Nummer 9 und die Nummer 10 zwei super Spieler. Darauf haben wir etwas mehr Augenmerk gelegt. Je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr haben wir auch nach vorne gemacht. Wir haben versucht, über Standards zum Erfolg zu kommen, was auch gelungen ist.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.