Neuer Stürmer! Nach herbstlicher Torflaute verstärkt SV Uttendorf die Offensive

Nach einer Durststrecke verzeichnete der SV Raika Uttendorf im abgelaufenen Jahr einen Aufwärtstrend, holte im Frühjahr 13 Zähler und sammelte im Herbst 15 Punkte. In der vergangenen Saison der 2. Klasse Süd-West kamen die Innviertler nur als Vorletzter ins Ziel, unter dem neuen Trainer-Duo, Bernhard Moser und Leonhard Schmid, zeigt im Bezirk Braunau der Pfeil wieder in die richtige Richtung, beendete der SVU in der aktuellen Spielzeit die Hinrunde am siebenten Rang und überwintert in der Mitte der Tabelle.

Nach Auftaktpleite mit ordentlicher Performance

Der Tabellensiebente startete mit einer 2:5-Pleite in Pfaffstätt in die Saison und ergatterte in den letzten drei Spielen der Hinrunde nur einen mickrigen Punkt. In den acht Partien dazwischen wussten die Blau-Weißen zu gefallen, standen in diesem Zeitraum vier Siegen zwei Niederlagen gegenüber. "Am Beginn der Saison ist es in Summe ganz gut gelaufen, wäre demzufolge eine bessere Platzierung möglich gewesen. Doch zum einen haben wir das eine odere Match unnötig verloren, und zum anderen war am Schluss die Luft heraußen und mussten zum Herbstausklang Federn lassen", erklärt Sportchef Michael Schönberger.

Nur 16 SVU-Treffer

Die Innviertler feierten auf eigener Anlage drei Siege, konnten in der Fremde aber nur einen "Dreier" einfahren. "Während die Top-Fünf der Tabelle weniger Gegentore kassierten, durfte lediglich das Schlusslicht aus Hochburg weniger Treffer bejubeln. "Wir hatten mit einer Torflaute zu kämpfen und haben bislang nur 16 Mal getroffen. Auf den Flügeln sind wir gut aufgestellt, haben jedoch im Zentrum Probleme, hat es vor dem Tor bzw. im Abschluss gehapert", so Schönberger. "Auch wenn wir mit dem Abschneiden nicht ganz zufrieden sind, konnten wir uns gegenüber dem letzten Herbst gewaltig steigern und den Aufwärtstrend vom Frühjahr fortsetzen. Zudem sind junge Spieler in die Bresche gesprungen und nehmen eine gute Entwicklung".

Neuer Stürmer

Die Uttendorfer nahmen am Donnerstag das Training wieder auf, nehmen heute am Hallenturnier in Altheim teil und bestreiten am 26. Jänner, gegen Pischelsdorf, das erste Testspiel. Auf ein Trainingslager in der Ferne wird verzeichtet, dafür steht in heimischen Gefilden einen Trainingswoche auf dem Programm.

Der SVU hat auf die herbstliche Torflaute reagiert und mit Thomas Wührer einen 29-jährigen Stürmer verpflichtet, der drei Jahre lang in Altheim tätig und zuletzt in Burgkirchen aktiv war. "Von seiner Verpflichtung erwarten wir uns einiges, soll Wührer die Durchschlagskraft der Offensive erhöhen. Mit zwei weiteren möglichen Verstärkungen werden derzeit Gespräche geführt und werden im Winter eventuell noch einen Transfer tätigen", meint der Sportchef und freut sich, dass kein Spieler den Verein verlässt.

Oberes Tabellendrittel im Visier

Nach dem soliden letzten Jahr soll im Innviertel 2024 der Pfeil weiterhin nach oben zeigen. "Wir wollen im neuen Jahr den Aufwärtstrend prolongieren und den nächsten Schritt setzen. Auch wenn wir den Fokus bereits auf die nächste Saison legen, in der wir uns ordentlich präsentieren wollen und uns im Vorderfeld positionieren möchten, streben wir eine Rangverbesserung an", blickt Michael Schönberger der zweiten Meisterschaftshälfte vorsichtig optimistisch entgegen. "Wir wollen in der Tabelle den einen oder anderen Platz nach oben klettern, vielleicht gelingt der Sprung ins obere Drittel".

