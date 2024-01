Union Feldkirchen/Mattighofen möchte unter Neo-Trainer Anschluss ans Tabellenmittelfeld finden

Details Freitag, 05. Januar 2024 12:38

Die Union Feldkirchen/Mattighofen hat seit geraumer Zeit mit einer Durststrecke zu kämpfen und kam in der vergangenen Saison nur als Letzter ins Ziel. Obwohl die Innviertler in der aktuellen Hinrunde lediglich sechs Punkte einfahren konnten, wurde die Union die "Rote Laterne" los und weiß in der Tabelle der 2. Klasse Süd-West das Schlusslicht aus Hochburg hinter sich. "Im Frühjahr war ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen, wollten daran anknüpfen und Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden, konnten dieses Vorhaben aber nicht realisieren. Der einzige Lichtblick war, dass wir die Hinrunde nicht als Letzter beendet haben", erklärt Franz-Josef Katzdobler, der seit wenigen Tagen als Sektionsleiter die Verantwortung trägt.

Satte 51 Gegentore

Die Feldkirchener konnten lediglich gegen Tabellennachbar Munderfing 1b sowie bei Schlusslicht Hochburg einen "Dreier" einfahren und gingen in den zehn übrigen Spielen leer aus. Während immerhin drei Teams weniger Treffer bejubeln durften, kassierte die Union satte 51 Gegentore und avancierte im Herbst zur Schießbude der Liga. "Es waren keine Wunderdinge zu erwarten, hätten jedoch gehofft, uns in der Tabelle im Mittelfeld positionieren zu können. Doch aufgrund der viel zu vielen Gegentore waren nicht viel mehr Punkte möglich und wissen, woran wir arbeiten müssen", spricht der frischgebackene Sektionleiter die geplante Stabilisierung der Defensive an.

Neuer Coach - Trainingslager in Kroatien

Mitte der Hinrunde endete die Amtszeit von Coach Ionel Tasevski. Nach der interimistischen Leitung durch Hans-Peter Langgartner trägt im neuen Jahr Mario Mitrovic die Verantwortung. Der neue Übungsleiter war unter anderem in Pfaffstätt und Freinberg und zuletzt in Puch tätig, wo er das 1b-Team betreute. "Mitrovic ist ein gut ausgebildeter B-Lizenz-Trainer und sind fest davon überzeugt, mit seiner Verpflichtung eine gute Wahl getroffen zu haben", so Katzdobler, der eine ruhige Übertrittszeit erwartet. "In unserem Kader ist entsprechendes Potenzial vorhanden und sind darum nicht aktiv auf der Suche nach Verstärkungen. Auch Abgänge sind aus heutiger Sicht keine zu erwarten. Wichtig ist, die Talente aus dem starken U16-Team einzubauen und zu integrieren".

In der Winterpause halten sich die Kicker mit selbständigen Lauf-Einheiten fit, ehe Neo-Coach Mitrovic am 29. Jänner die Vorbereitung anpfeifen wird. Im ersten Testspiel treffen die Innviertler am 18. Februar auf den USV St. Georgen, reisen drei Tage später nach Kroatien und halten in Peroj ein Trainingslager ab.

Rangverbesserung erwünscht

Auch wenn aufgrund der aktuellen Tabellensituation im neuen Jahr keine großen Sprünge möglich sind, blickt man in Feldkirchen in der Tabelle nach oben. "Wir sind die Rote Laterne losgeworden und guter Dinge, dass sich daran nichts ändertn wird Nicht zuletzt aufgrund des Trainerwechsels blicken wir der Rückrunde zuversichtlich entgegen und streben eine Rangverbesserung an", möchte Franz Josef Katzdobler den einen oder anderen Platz nach oben klettern. "Sollte es uns gelingen, die Defensive zu stabilsieren, könnten wir Anschluss ans untere Mittelfeld finden und uns in der Frühjahrs-Tabelle gut positionieren. Mittel- bis langfristig soll es etwas weiter nach oben gehen, möchten spätestens in drei Jahren absolut konkurrenzfähig sein und im vorderen Bereich mitmischen".