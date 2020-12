2. Klasse Süd-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:48

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Thomas Krenn (SV Mauerkirchen)

Endergebnis:



1. Thomas Krenn (SV Mauerkirchen / 2320 Stimmen)

2. Maximilian Rosenlechner (Friedburg/Pöndorf Juniors / 1924 Stimmen)

3. Michael Aigner (Friedburg/Pöndorf Juniors / 1827 Stimmen)

4. Marcel Ortner (St. Peter a.H. / 1068 Stimmen)

5. Dominik Schrattenecker (St. Peter a.H. / 767 Stimmen)

6. Sekou Tall (Pischelsdorf / 614 Stimmen)

7. Davor Bakula (TSU Jeging / 402 Stimmen)

8. Benjamin Rambousek (SV Mauerkirchen / 333 Stimmen)

9. Michael Pessentheiner (Friedburg/Pöndorf Juniors / 304 Stimmen)

10. Thomas Maak (TSU Jeging / 175 Stimmen)