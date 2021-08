Nach letztjährigem Herbstmeistertitel: SV Mauerkirchen mit Neo-Coach im Umbruch

Details Mittwoch, 04. August 2021 17:17

Nachdem der SV LITZ Mauerkirchen zum Zeitpunkt des erneuten Saisonabbruches als inoffizieller Herbstmeister an der Spitze der Tabelle der 2. Klasse Süd-West stand, wurde die Mannschaft von Neo-Coach Wolfgang Baumgartner auch heuer zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Baumgartner, der bereits das Amt des sportlichen Leiters innehatte, wurde allerdings schon beim Antritt als neuer Übungsleiter mit einem ungemeinen Umbruch konfrontiert. So verließen gleich mehrere Leistungsträger den Verein, ein Umstand, der unter anderem auch zum Wechsel auf der Trainerbank beisteuerte. Ob die neu formierte Mannschaft bereits wieder zueinander gefunden hat, wird sich spätestens beim Auftaktspiel gegen die TSU Jeging in zwei Wochen zeigen. Ligaportal.at sprach vorab mit Neo-Trainer und sportlichem Leiter Wolfgang Baumgartner.

Ligaportal.at: Wie ist die Rückkehr nach der erneut langen Zwangspause verlaufen?

Baumgartner: „Nach dem internen Trainerwechsel und einigen Spielerabgängen sind wir mit einigen Problemen in die neue Vorbereitungsphase gestartet. Wir wussten zunächst gar nicht, ob wir zwei gesamte Mannschaften zustande bringen würden. Zudem war die Trainingsbeteiligung aufgrund zahlreicher Urlaube nicht immer optimal. Mittlerweile sind wir aber wieder auf einem sehr guten Weg.“

Ligaportal.at: Wie zufrieden waren Sie mit dem Fitnesszustand der Mannschaft?

Baumgartner: „Ich bin der Meinung, dass die physische Verfassung, aber auch das Spieltempo nicht auf dem Niveau sind, das wir von den letzten Jahren gewohnt sind. Ab Mitte der zweiten Hälfte merkt man auf jeden Fall, dass die Kräfte schwinden.“

Ligaportal.at: Welche Erkenntnisse konnten aus der bisherigen Vorbereitung und den Testspielen gewonnen werden?

Baumgartner: „Bisher ist alles sehr durchwachsen. Durch die zu Beginn eher ausbaufähige Trainingsbeteiligung war der Start in die Aufbauphase natürlich etwas holprig. Mit der Zeit haben wir aber immer besser wieder zueinander gefunden, wobei sicher noch genug Luft nach oben ist. In Bezug auf die Testspiele ist es im Sommer immer sehr schwierig, ausschlagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen, da die Mannschaft nur selten vollständig ist. Grundsätzlich müssen wir uns aber sicher in unseren Leistungen noch stabilisieren und konstanter werden.“

Ligaportal.at: Mit welcher Zielsetzung geht man in die neue Spielzeit?

Baumgartner: „Nach den Abgängen, darunter auch drei bis vier Leistungsträger, werden wir wohl nicht mehr ganz vorne mitspielen. Uns fehlen zurzeit etwas die Durchschlagskraft und Effizienz in der Offensive, dahingehend müssen wir uns auch weiter verbessern. Ich denke, dass wir uns im Mittelfeld der Tabelle etablieren werden.“

