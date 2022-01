St. Peter noch auf Suche nach Konstanz

Details Sonntag, 23. Januar 2022 15:00

Für die Sportunion St. Peter war es eine durchwachsene Hinrunde. Nach zwölf Spielen steht die Sportunion mit 13 Punkten auf dem 8. Platz der 2. Klasse Süd-West und tut sich noch sehr schwer eine konstante Leistung über mehrere Spiele hinzulegen. Sektionsleiter Florian Hintermaier sieht im Interview mit Ligaportal optimistisch auf die Rückrunde und beantwortet unter anderem auch die Meisterfrage.

Ligaportal: Wie zufrieden ist man mit der sportlichen Entwicklung und dem Abschneiden in der Hinrunde? Mit welcher Erwartungshaltung ging man in die Saison?

Hintermaier: ,,Wir haben uns persönlich etwas mehr erwartet. Teils Pech, teils Unvermögen haben uns Punkte gekostet. Ich denke aber, dass der Weg unserer Jungen noch nicht fertig gegangen ist. Mit einem guten Frühjahr können wir noch 1-2 Plätze gutmachen.

Ligaportal: Werden wir die Saison im Frühjahr fortsetzen können?

Hintermaier: ,,Ich habe schon an viel geglaubt, wenn man die ganze Pandemie betrachtet. Gerade die Regelung mit 25 Spielern macht es sehr schwer. 2G wird dann auch noch spannend.‘‘

Ligaportal: Hatte man Verletzte in der Hinrunde? Kommen Verletzte wieder von ihren Verletzungen zurück?

Hintermaier: ,,Mit Alex Kettenbach, Fabian Auer und Nikola Ivanovic sind wichtige Spieler ausgefallen, die uns definitiv gefehlt haben und nur schwer zu kompensieren waren.‘‘

Ligaportal: Wer wird Meister?

Hintermaier: ,,Ich denke Jeging hat die stärkste Mannschaft.‘‘

Ligaportal: Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Hintermaier: ,,Wir hatten im Sommer einen Trainerwechsel und wollen uns weiter mit dem neuen Spielsystem vertraut machen. Natürlich hinten Fehler abstellen und vorne effektiver angreifen, aber im Vordergrund steht vor allem die Entwicklung.‘‘

Ligaportal: Wie sieht bei euch die Vorbereitung aus?

Hintermaier: ,,Mit Jahreswechsel haben wir Kraft- und Konditionstraining gestartet. Ab 01. Februar möchten wir dann auch am Platz starten. Trainingslager in Portorož ist auch bereits gebucht, falls das zu diesem Zeitpunkt so möglich ist.‘‘