Union Schwand: Torjäger wechselt in die Bezirksliga

Details Dienstag, 28. Februar 2023 17:15

Nach einer starken Rückrunde eroberte die Union Schwand in der vergangenen Saison der 2. Klasse Süd-West den Vizemeistertitel, zog jedoch in der Relegation gegen den FC Altmünster den Kürzeren. In der aktuellen Meisterschaft verzeichneten die Mannen von Trainer Johann Ebner einen exzellenten Start, in der Folge dezimierte jedoch der Verletzungsteufel den Kader der Innviertler, weshalb es für die Union in der Hinrunde lediglich zum sechsten Rang reichte und die Kicker aus dem Bezirk Braunau nur im Niemandsland der Tabelle überwintern. "Ich bin seit rund 25 Jahren als Trainer tätig, habe derart zahlreiche Ausfälle bzw. Verletzungen aber noch selten erlebt. Wir mussten fünf, sechs Leistungsträger vorgeben und solche schwerwiegenden Ausfälle kann keine Mannschaft verkraften", erklärt der Übungsleiter.

Nach ausgezeichnetem Start mit massivem Hänger

Die Union knüpfte zunächst nahtlos an die starke letzte Saison an und feierte in den ersten fünf Runden vier Siege. In den folgenen sechs Spielen musste die Ebner-Elf vier Niederlagen einstecken und verpasste den Anschluss an die Top-Teams. Zum Herbstausklang fanden Kapitän Mathias Bermannschlager und Co. wieder in die Spur und sammelten in den letzten beiden Partien vier Punkte. "Die Saison hat super begonnen, dann hat aber der Verletzungsteufel gnadenlos zugeschlagen und konnten die vielen Ausfälle nicht kompensieren. Wir wollten wieder vorne mitmischen, aufgrund der prekären Personalsituation konnten wir dieses Vorhaben aber nicht realisieren. Somit hält sich die Freude über den Herbst in Grenzen, ist die Saison für uns mehr oder weniger gelaufen", so Ebner, der sich über vier Heimsiege freuen konnte - in der Fremde fuhr der Tabellensechste zwei "Dreier" ein. "Wenn alle Spieler fit gewesen wären, hätten wir im Aufstiegskampf durchaus ein Wort mitreden können".

Torjäger Weissenbacher wechselt nach Altheim

Während Lukas Sinzinger zu seinem Stammverein nach Pischelsdorf zurückkehrte, wechselte Torjäger Patrick Weissenbacher zu Bezirksligist Altheim. "Sein Abgang schmerzt natürlich, aber Patrick wurde seit längerer Zeit von anderen Vereinen umworben und konnten ihm die Chance, sich in der Bezirksliga zu beweisen, nicht verwehren", meint der Trainer, dem mit Marc Graf (Handenberg) ein neuer Kaderspieler zur Verfügung steht. "Der Verein nimmt traditionell für Transfers kein Geld in die Hand. Da wir in den Aufstiegskampf nicht eingreifen können, haben wir uns nicht nach Verstärkungen umgesehen und auch nicht Ausschau nach einem etwaigen Weissenbacher-Ersatz gehalten. Aber wie es aussieht, sollten einige der im Herbst verletzten Spieler wieder zur Verfügung stehen".

Gelungenes Trainingslager am Gardasee

Im Innviertel bereitet man sich seit 23. Jänner auf die Rückrunde vor. Im letztwöchigen Trainingslager am Gardasee wurde das erste Testspiel bestritten, das gegen den deutschen Klub aus Holzhausen mit 0:6 verloren ging. "Bei angenehmen Temperaturen bis zu 17 Grad haben wir in Italien exzellente Bedingungen vorgefunden und konnten ausgezeichnet arbeiten", spricht Johann Ebner von einem gelungenen Trainingscamp. Am kommenden Samstag steht am Kunstrasen in Bürmoos das Kräftemessen mit der Union Neukirchen/Enknach auf dem Programm.

Lange Vorbereitung auf die nächste Saison

Aufgrund der Präsenz im Niemandsland der Tabelle geht die Union Schwand mit geringen Erwartungen in die zweite Meisterschaftshälfte. "St. Pantaleon lässt sich den Meistertitel vermutlich nicht nehmen, dahinter werden Pischelsdorf und Geretsberg um den zweiten Aufstiegsplatz kämpfen. Ob wir am Ende am vierten, fünften oder sechsten Rang landen, ist nicht relevant. Wichtig ist, dass wir im Frühjahr wieder Fahrt aufnehmen und uns in der Rückrunden-Tabelle im Vorderfeld positionieren", so Ebner. "Die Rückrunde dient quasi als Vorbereitung auf die nächste Saison und wollen wieder zu nötigen Konstanz finden, um dann im nächsten Aufstiegskampf eine gute Rolle spielen zu können".

