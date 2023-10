0:5-Debakel in Ostermiething! Erste Geretsberger Saisonniederlage fällt heftig aus

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:36

In der 2. Klasse Süd-West empfingen die UFC Stampfl-Bau Ostermiething Juniors die Union Raiffeisen Geretsberg zum Top-Spiel der neunten Runde. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenzweiten durften sich die Zuschauer auf ein packendes Match freuen. Nach sechs Siegen in den sechs bisherigen Partien reisten die Gäste mit einer blütenweißen Weste an und gingen demnach mit breiter Brust ins Match. Doch am Samstagabend fand der Geretsberger Höhenflug ein jähes Ende, geriet der nach Verlustpunkten "heimliche Tabellenführer" mit 0:5 böse unter die Räder und musste in der Stampfl-Bau Arena die weiße Weste ausziehen. Die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten hingegen fand eine Woche nach einer 1:2-Niederlage in Pfaffstätt zurück in die Spur, untermauerte ihre enorme Stärke auf eigener Anlage und hält nach dem sechsten Heimsieg in Serie Anschluss zur Tabellenspitze.

Juniors mit komfortabler 2:0-Führung

Vor rund 300 Besuchern fand die Gästeelf von Coach Franz Neuhauser die erste Einschussgelegenheit vor, UFC-Schlussmann Florian Fuchs machte jedoch eine Top-Chance der Geretsberger zunichte. In der Folge übernahmen die Juniors zusehends das Kommando, bestimmten in Halbzeit eins das Geschehen und hatten zwei Mal die Führung vor Augen. Bei der besten Chance der Heimischen knallte Patrick Kotas, nach einem Angriff über die linke Seite, den Ball jedoch über den Kasten. Nach einer halben Stunde schlugen die Mannen von Trainer Moritz Huber aus ihrer Überlegenheit Kapital, als Adrian Mayer nach einer Ecke von Deniz Seker mit dem Kopf zur Stelle war. Kurz vor der Pause brandete in der Arena erneut Jubel auf - nach einem weiten Pass konnte Union-Keeper Florian Sinzinger den Ball nicht kontrollieren, über Umwege kam das Leder zu Julian Datz, der das Spielgerät zum 2:0-Halbzeitstand einschob.

Dominante Huber-Elf legt drei Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Priller wurden jene Zuschauer enttäuscht, die ein Aufbäumen der Gäste erwartet hätten. Auch im zweiten Durchgang trat die Huber-Elf dominant auf und hatte Spiel und Gegner jederzeit unter Kontrolle. Am Beginn der Schlussviertelstunde machten die Heimischen den Deckel drauf, als der ebenerst eingewechselte Raphael Laubichler nach einem Querpass den Ball annahm und die Kugel im langen Eck unterbrachte. Die Messe war gelesen, der Ostermiethinger Torhunger aber noch nicht gestillt. In Minute 80 nickte Lukas Mayr einen Datz-Corner ein, ehe in der Nachspielzeit ein weiterer UFC-Joker stach - einen Schuss von Krisztian Kuti konnte Goalie Sinzinger nur kurz abwehren, der kurz zuvor ins Spiel gekommene Andreas Scheffenecker stand goldrichtig und besiegelte den 5:0-Endstand.

Lukas Schutte, Co-Trainer UFC Ostermiething Juniors:

"Nach den zuletzt eher mäßigen Leistungen war mit einem derartigen Ergebnis nicht zu rechnen, doch die Mannschaft hat eine starke Performance abgeliefert und einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg gefeiert. Mit dem sechsten Heimsieg in Folge sind wir im Spitzenfeld der Tabelle mittendrin und voll dabei und wollen im Herbst vorne dranbleiben".

