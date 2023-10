Union St. Peter/Hart reitet Erfolgswelle und gewinnt 3:1 gegen Tarsdorf

Details Montag, 09. Oktober 2023 10:03

Die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart geht mit viel Selbstvertrauen aus dem 2:8 Sieg gegen Schwand in das Heimspiel gegen die Union Tarsdorf. Der heutige Gegner hat in der letzten Runde der 2. Klasse Süd West ein 0:0 gegen Uttendorf geholt. Vor dem Spieltag haben die Hausherren zwei Punkte mehr auf dem Konto, mit einem Sieg könnte Tarsdorf also an St. Peter vorbeiziehen. Ein 3:1 Sieg von St. Peter/Hart konnte den Abstand zwischen den beiden aber wieder vergrößern.

Auer bringt Hausherren auf Siegerstraße

Letzte Woche gab es bei der Union Tarsdorf ein Szenario, das es so nur ganz selten gibt. Mit Marius Bulzan und Fabian Bulzan sind Vater und Sohn in der Startaufstellung gestanden. In dieser Runde war aber nur Sohn Fabian am Rasen der Rothner Arena zu sehen. Das Spiel war von Beginn an recht kampfbetont. Die erste halbe Stunde war fußballerisch nicht unbedingt ein Leckerbissen und die Tarsdorfer machen den Hausherren das Leben schwer. In der 23. Spielminute ist es Andreas Auer, der nach einem Einwurf aus kurzer Distanz die Führung für St. Peter erzielt. In der Folge sind die Heimischen näher am 2:0 als Tarsdorf am Ausgleich und so geht es mit einer knappen 1:0 Führung in die Pause.

Tudan entscheidet Partie in der Nachspielzeit

Nach dem Seitenwechsel sind die Hausherren die bessere Mannschaft und versäumen es, die Führung auszubauen. Zuerst lässt Dominik Schrattenecker eine Großchance liegen, kurz darauf vergibt auch Fabian Auer eine sehr aussichtsreiche Gelegenheit. Glücklicherweise, aus Sicht von St. Peter, wird das nicht bestraft und schon in der 52. Minute können sie ihre Führung ausbauen. Der Torschütze zum 1:0, Andreas Auer bringt eine gute Flanke in den Strafraum, wo zwei Angreifer nur mehr einnicken bräuchten. Beim Klärungsversuch von Jonas Baumann landet der Ball aber im eigenen Tor. Tarsdorf gibt sich nach diesem Rückschlag nicht auf und kämpft weiter. Bei einem Abschluss scheitern die Gäste noch am Lattenkreuz, kurz vor Schluss machen sie es dann noch besser. Jannik Maier verkürzt nach einem Freistoß auf 2:1 und eine hektische Schlussphase bricht an. St. Peter lässt Chancen liegen und Tarsdorf möchte den Ausgleich erzielen, in der 93. Minute fahren die Hausherren aber einen erfolgreichen Konter. Am Ende dieser Umschaltsituation sorgt Christian Tudan für den 3:1 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Reinhold Klika, Obmann Union St. Peter/Hart:

„Der Sieg war nicht unverdient, aber doch ein hartes Stück Arbeit heute. Mittlerweile machen wir die Tore, die wir zu Beginn der Saison noch nicht geschossen haben, so kommst du in einen Lauf. Nächste Woche geht’s zum durchaus überraschenden Tabellenführer, dem wollen wir ein Bein stellen und etwas mitnehmen.“

