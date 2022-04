Geretsberg bringt Friedburg/Pöndorf Juniors herbe Pleite bei

Details Montag, 11. April 2022 19:44

Durch ein 3:0 holte sich die Union Raiffeisen Geretsberg zu Hause drei Punkte. Der Gast SPG Friedburg/Pöndorf Juniors hatte das Nachsehen. Geretsberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors den Gastgeber mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Nicholas Handleder trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit einem Tor Vorsprung für die Union Raiffeisen Geretsberg ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Manuel Harner schnürte einen Doppelpack (50./73.), sodass Union Raiffeisen Geretsberg fortan mit 3:0 führte. Am Schluss fuhr die Union Raiffeisen Geretsberg gegen die Friedburg/Pöndorf Juniors auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg ein.

Geretsberg springt um einen Platz

Kurz vor Saisonende steht Union Raiffeisen Geretsberg mit 23 Punkten auf Platz sechs. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Union Raiffeisen Geretsberg momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Geretsberg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Die Friedburg/Pöndorf Jrs. befinden sich mit 20 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die SPG Friedburg/Pöndorf Juniors entschieden kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Als Nächstes erwartet beide Mannschaften eine längere Spielpause. Am 18.04.2022 bestreitet die Union Raiffeisen Geretsberg das nächste Spiel auf eigener Anlage gegen die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart. Die Friedburg/Pöndorf Juniors treten am gleichen Tag bei der Union St. Radegund an.

2. Klasse Süd-West: Union Raiffeisen Geretsberg – SPG Friedburg/Pöndorf Juniors, 3:0 (1:0)

73 Manuel Harner 3:0

50 Manuel Harner 2:0

14 Nicholas Handleder 1:0