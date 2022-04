Erster Sieg seit 31. Oktober 2020! SV Mauerkirchen findet nach eineinhalb Jahren wieder in die Spur

Details Sonntag, 17. April 2022 17:12

In der 18. Runde der 2. Klasse Süd-West empfing der SV Litz Mauerkirchen den SV Mining/Mühlheim. Im Duell zwischen dem Schlusslicht und dem Zehnten der Tabelle ging es eigentlich nur um die "Goldene Ananas", doch die Heimelf von Coach Wolfgang Baumgartner hoffte insgeheim auf das Ende einer langen Durststrecke. Am Karsamstag war es dann auch so weit, konnten die Mauerkirchner mit einem klaren 3:0-Erfolg den ersten Sieg seit 31. Oktober 2020 feiern. Die Gäste hingegen mussten nach der dritten Pleite im vierten Rückrundenspiel die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Torlose, aber kurzweilige erste Halbzeit

Rund 150 Besucher bekamen in der Litz Arena von Beginn an ein Duell mit offenem Visier zu sehen. In einem ausgeglichenen Spiel begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Es ging munter hin und und her, mit Chancen hüben wie drüben. Die beisten Einschussgelegenheiten des Nachzüglerts konnten Tobias Schickbauer und Marcel Nemetz nicht nutzen. Einer flotten und rassigen Partie fehlten nur die Tore, sodass es nach 45 kurzweiligen Minuten mit 0:0 in die Kabinen ging.

Maislinger bringt Nachzügler nach eineinhalb Jahren auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Billinger fanden die Gäste besser ins Spiel und fanden auch eine dicke Chance zur Führung vor. Mauerkirchen-Schlussmann Norbert Baischer war schon geschlagen, doch Markus Menth konnte im letzten Moment auf der Linie klären. Wenige Minuten später durfte die Baumgartner-Elf vom ersten Sieg seit eineinhalb Jahren träumen, als Lukas Maislinger - nach einem Getümmel und Zuspiel von Schickbauer - den Ball ins lange Eck setzte. Kurz danach die Vorentscheidung. Die Heimischen spielten schnell nach vorne, ehe Nemetz nach einem Querpass auf 2:0 erhöhte. Dieser Treffer hatte den Gästen den Zahn gezogen, war der Tabellenletzte fortan Herr der Lage und bestimmte das Geschehen. In Minute 89 brandete in der Arena noch einmal Jubel auf. Nach einem Ausschuss von Gästegoalie Niklas Neumaier fingen die Heimischen den Ball ab und kombinierten sich zielstrebig nach vorne. Wieder war es Nemetz, der uneigennützig in Szene gesetzt wurde und zum 3:0-Endstand traf.

Markus Menth, Obmann-Stellvertreter und Spieler SV Mauerkirchen:

"Nach eineinhalb langen Jahren tut dieses Erfolgserlebnis überaus gut. Die Rote Laterne werden wir vermutlich nicht mehr los, doch sollten wir am kommenden Wochenende, im Derby gegen Uttendorf, einen Dreier nachlegen können, ist vielleicht noch etwas möglich. Aber in unserer Situation geht es vor allem darum, wieder in Schwung zu kommen und diesen in die nächsten Saison mitzunehmen".