St. Peter a.H. beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Montag, 09. Mai 2022 15:34

Mit 0:3 verlor der SV Mining/Mühlheim am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: St. Peter a.H. wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Gäste hatten im Hinspiel alle Register gezogen und einen 7:2-Sieg verbucht.

Ehe es in die Kabinen ging, markierte Andreas Auer das 1:0 für die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart (40.). Die Pausenführung von St. Peter a.H. fiel knapp aus. Adrian Feil beseitigte mit seinen Toren (84./86.) die letzten Zweifel am Sieg der Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart. Ein starker Auftritt ermöglichte St. Peter a.H. am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Mining/Mühlheim.

Kurz vor Saisonende besetzt das Team aus Mining/Mühlheim mit 14 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Im Sturm des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 26 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der SV Mining/Mühlheim kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte das Team aus Mining/Mühlheim die fünfte Pleite am Stück.

Durch die drei Punkte gegen Mining/Mühlheim verbesserte sich die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart auf Platz acht. Sechs Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat St. Peter am Hart derzeit auf dem Konto. Die Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist der SV Mining/Mühlheim zu Schwand, gleichzeitig begrüßt Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart den SV Raika Uttendorf auf heimischer Anlage.

2. Klasse Süd-West: SV Mining/Mühlheim – Sportunion Raiffeisen St. Peter am Hart, 0:3 (0:1)

86 Adrian Feil 0:3

84 Adrian Feil 0:2

40 Andreas Auer 0:1