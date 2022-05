Nezirovac-Treffer reicht für einen Punkt - 2:2 zwischen Mining/Mühlheim und Pfaffstätt

Details Montag, 23. Mai 2022 10:46

Der SV Pfaffstätt, als Siegesanwärter beim SV Mining/Mühlheim angetreten, musste sich am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Mining/Mühlheim stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Martin Fellhofer traf in diesem Spiel für den Gastgeber doppelt.

Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Martin Fellhofer vor 130 Zuschauern erfolgreich war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Fellhofer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (51.). Clemens Binder war zur Stelle und markierte das 1:2 von SV Pfaffstätt (58.). Sabahudin Nezirovac schoss für die Gäste in der 72. Minute das zweite Tor. Alles sprach für einen Sieg des SV Mining/Mühlheim, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SV Pfaffstätt noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Pfaffstätt rutscht einen Platz zurück

SV Mining/Mühlheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende stehen die Gastgeber mit 15 Punkten auf Platz zwölf. In der Verteidigung stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Vier Siege, drei Remis und 13 Niederlagen hat der SV Mining/Mühlheim momentan auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät bei Mining/Mühlheim. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Durch dieses Remis rutschte SV Pfaffstätt auf den fünften Rang ab. Nach 21 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für Pfaffstätt 39 Zähler zu Buche. Der SV Pfaffstätt befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Weiter geht es für SV Mining/Mühlheim am kommenden Sonntag daheim gegen die Union Raiffeisen Geretsberg. Für SV Pfaffstätt steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SV Raika Uttendorf an.

2. Klasse Süd-West: SV Mining/Mühlheim – SV Pfaffstätt, 2:2 (1:0)

72 Sabahudin Nezirovac 2:2

58 Clemens Franz Oskar Binder 2:1

51 Martin Franz Fellhofer 2:0

42 Martin Franz Fellhofer 1:0